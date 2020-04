Den neien Zenter vun de CGDIS-Corpsen vu Beetebuerg an Diddeleng, kënnt nieft d'Autobunn op en Terrain an der Diddelenger Industriezone "Riedgen".

Méi genee bei d'Firma "Husky".

Dës Decisioun war unanime am Februar am CGDIS-Verwaltungsrot geholl ginn, der Beetebuerger Gemeng matgedeelt ginn, déi hirersäits an engem Bréif am Abrëll favorabel op dës Decisioun reagéiert hätt.

Dat äntwert d'Inneministesch op eng entspriechend Fro vum DP-Deputéierten a Beetebuerger Schäffen Gusty Graas.

De Politiker hat op e Bréif vun engen 40 Leit aus dem Beetebuerger Zenter higewisen, wou de Choix vum neien Site zu Diddeleng kritiséiert an a Fro gestallt gi war.

Och op RTL hate mer Iech vun dësen Kriticken an Mësstéin vun de Pompjeeë geschwat.

Op dës Kriticke geet d'Taina Bofferding weider net an, mä verweist wéi gesot op déi offiziell Decisiounen, déi am héchste Gremium vum CGDIS geholl gi wieren. Och wier d'Wiel vum Site fir den neien Zenter, deen d'Aufgabe vun den zwee Zentren Diddeleng a Beetebuerg wäert ënnert engem Daach regroupéieren, ewell virum 1. Juli 2018 geholl ginn.

Op deem Dag waren d'Rettungsservicer jo national matenee fusionéiert.

D'Inneministesch geet och net op d'Remark vum Gusty Graas sinn, op déi aktuell Spannungen net eng spéider Zesummenaarbecht tëscht de Corpsen Beetebuerg an Diddeleng géifen hypothekéieren - och keng Informatioun gëtt et op d'Fro vum liberalen Politiker, firwat en alternative Site op engem Terrain tëscht Diddeleng a Beetebuerg an der Zone Scheleck net zeréckbehale gouf.

Et bleift also bei der Decisioun vu viru Joren, datt den neien Zenter op Diddelenger Terrain kënnt.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum Gusty Graas