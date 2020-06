D'Biergerinitiativ léisst net labber am Dossier Käerjenger Contournement. D'Politiker Bausch, Lorsché a Wolter solle falsch Zuele presentéiert hunn.

''Et ass e Skandal'', ''mir sinn ugeschmiert ginn'', ''d'Politiker mussen elo Responsabilitéit iwwerhuelen''. Dat sinn Aussoen, déi een e Mëttwoch am Gemengenhaus zu Bieles héieren huet. D'Biergerinitiativ Gemeng Suessem, d'Süd-Sektioun vum Mouvement Ecologique an d'Sektioun Suessem vun der Associatioun natur&ëmwelt lancéieren zesummen e weidere Versuch, de Bau vum Käerjenger Contournement ze verhënneren.

Ma d'Vertrieder vun den dräi Associatioune wëssen, dass dat net einfach wäert ginn. Ëmmerhi gouf d'Finanzéierungsgesetz fir de Contournement 2018 an der Chamber guttgeheescht. En demokratesche Vott.

''Kann een dat demokratesch nennen, wa falsch Zuele genannt ginn?''

Dat freet de Francis Hengen vun der Süd-Sektioun vum Mouveco. D'Prämisse vum positive Vott an der Chamber wären also falsch, esou d'Argumentatioun. D'Rapportrice vum Gesetzprojet Josée Lorsché, de Käerjenger Buergermeeschter Michel Wolter an den Transportminister François Bausch. Si all hätte falsch, deemno ze héich, Stéckstoffwäerter gebraucht, fir de Contournement ze legitiméieren.

Beispill Josée Lorsché. Déi gréng Rapportrice hätt 2018 gesot, d'Stéckstoffwäerter déi reegelméisseg am Zentrum vu Käerjeng gemooss ginn, wären zäitweis duebel esou héich ewéi de festgeluechte Grenzwäert vu 40 Mikrogramm de Kubikmeter. Den Zuele vum Ëmweltministère no louch de Mëttelwäert 2017 bei 38 Mikrogramm de Kubikmeter, 2018 bei 42.

D'Patrizia Arendt vun der Biergerinitiativ erënnert sech: ''Mir hunn eis gewonnert iwwer déi 80 Mikrogramm. Mir waren erschloen. An effektiv 80 Mikrogramm si gesondheetsschiedlech. All normale Mënsch reagéiert jo dann och empathesch a seet, d'Liewe vun de Mënsche geet jo awer vir. An deem Sënn. Mä hei ass mat deene Saache gespillt ginn. Mir sinn ugeschmiert ginn!''

De Käerjenger Contournement géif haut nach manner Sënn maachen ewéi deemools, seet de Francis Hengen. D'CO2-Wäerter op der Lëtzebuerger Strooss zu Käerjeng leien zanter Februar ënner 30 Mikrogramm de Kubikmeter an domat wäit ënnert dem Grenzwäert 40. Et waren awer och gezwongenermoosse manner Autoen ënnerwee. Am Januar – viru Corona – louch de Wäert nach bei 38. Et misst een dem Verkéiersproblem an der Regioun anescht bäikommen.

''Alles maachen, wat den ëffentlechen Transport an d'''mobilité douce'' ubelaangt. An näischt méi maache wat den Individualverkéier ënnerstëtzt.''

Déi 3 Associatiounen huelen d'Regierungsparteien an d'Responsabilitéit. Patrizia Arendt:

''Dat ass fir mech e politesche Skandal an eigentlech misst een eng Enquêtëkommissioun froen.'', betount d'Patrizia Arendt.

D'Biergerinitiativ Gemeng Suessem huet och en detailléierte Bréif un de Chamberpresident an all d'Deputéiert geschriwwen. Mam Zil, d'Diskussioune ronderëm de Käerjenger Contournement nees opliewen ze loossen.

De Resumé vum Bréif vu der BIGS

Oppene Bréif vun der BIGS un d'Chamber

Annexe zum Oppene Bréif vun der BIGS un d'Chamber

An engem Bréif un de Chamberpresident, sou wéi och sämtlech Deputéiert, fuerdert d'Suessemer Biergerinitiative d'Chamber op, den Dossier nees opzemaachen.

Dat well d'Deputéiert hir Stëmm op Basis vu falschen Informatiounen ofginn hätten. D'Biergerinitiativ Gemeng Suessem asbl (BIGS) reprochéiert der Rapportrice vum entspriechende Gesetzprojet, der grénger Deputéierten a Fraktiounscheffin Josée Lorsché, sou wéi och dem Käerjenger CSV-Deputé-Maire Michel Wolter, géint de Verhalenskodex vun den Deputéierte verstouss ze hunn.

Béid Deputéiert hätte bei hiren Interventiounen an der Chamber wëssentlech onprezis Informatiounen iwwert d'Loftqualitéit zu Käerjeng presentéiert, esou de Reproche vun der Biergerinitiativ. D'BIGS zitéiert d'Äntwert vun der grénger Ëmweltministesch Carole Dieschbourg op eng parlamentaresch Fro vum Deputéierte vun déi Lénk David Wagner, aus där ervirgeet, datt den Undeel vu Stéckoxiden an där Strooss zu Käerjeng, déi duerch de Contournement soll entlaascht ginn, an de leschte 4 Joer am Duerchschnëtt bei 39,5 μg/m3 louch, also ënnert der Limitt vu 40 μg/m3, deen an der EU als iewescht Limitt gëllt. Iwwerdeems géing hei domat gerechent ginn, datt d'Wäerter weider erofginn.

Opgrond vun dëser Äntwert wonnert d'Biergerinitiative sech och, datt de gréngen Infrastrukturminister François Bausch an enger rezenter Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum LSAP-Deputéierte Yves Cruchten schreift, d'Duerchschnëttswäerter léiche wäit iwwert der europäescher Limitt bei 57 μg/m3. D'BIGS reprochéiert dem François Bausch, mat senger Äntwert géint d'Reegele vum Deontologieskodex vun de Ministere verstouss ze hunn.

Den Dossier Käerjenger Contournement suergt schonn zanter Jore fir kontrovers Debatten. An dësem Projet ass virgesinn, e Contournement duerch eng Natura-2000-Zon ze bauen. Dat géif sech duerch déi schlecht Loftqualitéit zu Käerjeng rechtfäerdegen, esou d'Argumentatioun, déi d'Suessemer Biergerinitiativ elo op en Neits a Fro stellt.

D'Suessemer Gemeng huet sech och ëmmer géint de Projet gewiert. Dat huet den Nach-Buergermeeschter an LSAP-Deputéierte Georges Engel a seng Nofollgerin an Deputéiert Simone Asselborn-Bintz beim Vott vum Projet 2018 an eng penibel Situatioun bruecht, well si op nationalem Niveau net géint e Projet gestëmmt hunn, géint dee se sech an hirer Gemeng agesat hunn. E puer Deeg drop huet d'Suessemer Gemeng sech dogéint decidéiert, juristesch Schrëtt géint de Projet ze huelen.

D'Biergerinitiative vu Suessem ënnersträicht an hirem Bréif un d'Chamber, datt et hei net ëm e Sträit tëscht Gemenge géing goen. Et wieren och Bierger vu Käerjeng an der asbl vertrueden, déi net wéilten, datt de Bësch zerstéiert gëtt. Et wier ee bereet, de Projet bis op d'Verwaltungsgeriicht kontestéieren ze goen, heescht et am Schreiwes um Mëttwoch.