D'Inneministesch Taina Bofferding hat de Gesetzprojet am Januar presentéiert, elo huet de Gemengesyndikat säin Avis presentéiert.

D'Gemenge geréieren hir eege Verméigen an Interessen, dëst awer ënnert der Kontroll vun der Zentralregierung, méi genee dem Inneministère, iwwert déi sougenannten "Tutelle administrative". Domat gouf sech um Méindeg de Mëtteg an enger Comitéssëtzung vum Syvicol an der Stater Märei befaasst.

Am Januar war eng Reform vun där Verwaltungstutelle ugekënnegt ginn, déi 3 Ziler hätt: d'Modernisatioun vum System, e Vereinfache vun de Prozeduren a méi Autonomie fir d'Gemengen, wat och méi Responsabilitéite fir si bedeit. De Syndikat vun de Stied a Gemengen huet dozou en Avis verfaasst.

Corona-Syvicol-Reunioun / De Reportage vum Eric Ewald

Den Auteur vum Avis, de Syvicol-Sekretär Gérard Koob, huet vun engem wichtegen Text fir de Syndikat geschwat. Deen Text wier, trotz Kriticken dorun, "awer e considerabele Fortschrëtt par Rapport zu haut, well vill Saachen awer méi séier wäerte kënne goen, wéi dat haut de Fall ass." De Gérard Koob begréisst, datt de Projet vun der allgemenger Reform vum Gemengegesetz getrennt gouf an doduerch méi séier a Kraaft triede kann.

Eng Rei vun de Propositiounen, déi de Gemengesyndikat selwer 2017 gemaach hat, wieren iwwerholl ginn. Verschidde Gemenge géifen awer bedaueren, datt et keng Distriktskommissäre méi géife ginn, sou de Gérard Koob, "well se do ebe Kontaktpunkten haten, wou se wossten: dee kann ech uruffen, wann ech eng Fro hunn." Déi ugekënnegt Roll vum Ministère als Beroder géif hien am Text net esou erëmfannen.

De Sekretär vum Gemengesyndikat stéiert sech um Artikel, dee virgesäit, datt de Minister e Schäffen ofsetzen oder suspendéiere kann. De Syvicol proposéiert, datt d'Méiglechkeet vun der Suspensioun an der Demissioun just nach gëllt, wann de Schäffen eng "Faute grave, intentionelle" beim Ausübe vun de Missiounen, déi e vum Staat delegéiert krut, mécht. Beim Buergermeeschter sollt dat d'selwecht gehandhaabt ginn.

Am Comité gouf et iwwregens virun allem Diskussiounen iwwert d'Delaie vu Suspensiounen an Annulatiounen duerch de Minister. Dee misst eng Approbatioun oder e Refus och bannent 3 Méint matdeelen, geschitt dat net, wär dat engem Accord gläichzesetzen.