Traditionell ass jo op Fouerméindeg och d'Stater Braderie. Wéinst der aktueller Situatioun ass dës awer anescht ofgelaf, wéi een dat gewinnt ass.

Et ass an normale Joren de Summer-Weekend an der Stad. Samschdes a sonndes hunn d’Butteker op, a Kiermesméindeg lackelt all Joer och dausende vu Leit fir en Tour iwwert d’Braderie, an dono oder virdrun op d’Schueberfouer.

Eng aner Stater Braderie - Reportage Joel Detaile

2020 war awer alles anescht, well eng Fouer gëtt et net, an d‘Covid-Mesuren hunn och um Méindeg fir en anere Braderie-Feeling gesuergt, wéi soss.

Et war fir déi 91. Kéier, dass d’Stater Braderie dëst Joer organiséiert gouf. Eng, wéi nach keng virdrun, well Corona huet och hei den Takt diktéiert. Déi sanitär Reegelen, op déi een op Dosende Panneauen higewise gouf, ware Flicht, ma hunn awer dem Braderie-Flair nëmme wéineg geschuet.

Interview mam Guill Kaempff op der Stater Braderie

Vill Leit waren, nodeems et e Méindeg de Moien nach méi roueg war, e Méindeg de Mëtteg duerch d’Uewerstad oder de Garer Quartier ënnerwee. E Stéck Normalitéit war ze spieren, wann och d’Maskeflicht déi nei Normalitéit gezeechent huet.

An eisem Mëttesjournal huet sech de President vum Stater Geschäftsverband, de Guill Kaempff dann och schonn zefridden an erliichtert gesot, dass d’Leit d’Mesuren och acceptéieren.

Gefreet hu sech och d‘Caféen an d’Restauranten, déi hir Terrasse jo konnte verbreeden, an déi och gutt besicht waren, trotz dem fréi-hierschtleche Wieder. D'Echoen ënnert de Commerçante waren éischter positiv.

Virun allem an der Uewerstad hunn déi gutt Affäre gezunn, och bei de nach relativ villen Touristen, déi ënnerwee waren, a vläicht guer net op engem Méindeg mat esou vill Leit gerechent haten.

D’Stad zitt un, och trotz Corona, sot eis beispillsweis de Pit Wanderscheid, Proprietär vun engem Buttek mat lëtzebuergesche Spezialitéiten.

Joren, wou dann hoffentlech eng Braderie och nees am klassesche Sënn méiglech ass, mat nach méi Stroosse-Verkaf, nees dem Flair vun der Fouer, an, pake mer Holz un, vläicht och nees ouni Maskeflicht.

Invité vun der Redaktioun (31. August) - Serge Wilmes: Fir d'Braderie gouf alles gemaach, fir de Restriktioune gerecht ze ginn