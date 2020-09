D’Gemengeresponsabel vun Esch hu rezent mat der CLC de Point iwwert d’Situatioun vum Commerce an der Minettemetropole gemaach.

Tëscht Mäerz a Juni dëst Joer stoungen 13 Prozent vun de Lokaler an der Uelzechtstrooss eidel. Um ganzen Territoire vun Esch louch de Leerstand op Basis vum Cadastre commercial bei 17 Prozent. Et wier sécherlech net ideal, dass vill Butteker zougemaach hätten zu Esch a weider Fermeture géife bevirstoen.

D’Grënn fir zouen an eidel Lokaler wieren ënnerschiddlech. Zum Deel wiere se drop zréckzeféieren, dass Commerçanten an d’Pensioun géife goen a se kee Repreneur fir d’Geschäft hätten, aner Ursaachen hätten awer och mat den deels héije Loyeren zu Esch ze dinn. Et wier allerdéngs och en allgemenge Phänomen, bedéngt och duerch den E-Commerce, dass et am Commerce e permanente Wiessel géif kommen, heescht et vu Säite vun der Escher Gemeng an dem Geschäftsverband.

Zënter ugangs dës Joers ass en neie Geschäftsverband am Amt mat 12 Memberen. D’Geschäftsleit wëllen d’Uelzechtstrooss redynamiséieren, d’Geschäfter nees nei beliewen. Dofir plädéiert een ënner anerem fir e bessere Mix vu Wueren, déi verkaf ginn. Dernieft sollen an der längster Akafsstrooss am Grand-Duché Animatiounen ugebuede ginn, fir de Leit nieft dem Shoppen eppes ze bidden.

Am Oktober ass dann och d’Ouverture vum Pop-Up-Store an den ekonomesch Blog mat der Presentatioun vun den Escher Geschäftsleit geet och am Hierscht online. Duerch déi geplangte Wunnengsprojeten op de Frichë vun Esch-Schëffleng an der rouder Lëns erhoffen sech d’Escher Gemeng an de Geschäftsverband och eng nei Dynamik an Zouwuess an der zweetgréisster Gemeng am Land. Duerch déi nei Awunner géifen hoffentlech och nei Commercen ugelackelt ginn an d’Uelzechtstrooss nees méi attraktiv ginn.