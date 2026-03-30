Carte blanche vum Gilles Hempel Agrarflächen eraus aus dem Bauperimeter

Gilles Hempel
An senger Carte blanche plädéiert de Gilles Hempel dofir, landwirtschaftlech genotzte Flächen aus dem Bauperimeter erauszehuelen. Hie proposéiert eng intelligent Ëmklasséierung, fir gläichzäiteg Wunnraum ze schafen an der Landwirtschaft déi néideg Flächen ze sécheren.
Update: 30.03.2026 15:09
Carte blance vum Gilles Hempel

Mir hunn op der enger Säit eng Logementskris an op der anerer Säit eng ronn 3.000 Hektar Bauland, déi net genotzt ginn. Dat ass absolut inakzeptabel.

Fir dem entgéintzewierken, well eisen Innenminister eng Mobiliséirungssteier op ongenotzt Bauland aféieren. Dee Projet de loi ass vum Prinzip hir eng ganz gutt Initiativ. Mä e gëtt och vill kritiséiert: Déi Tax kënnt vill ze spéit. Si ass vill ze niddreg. An et ginn ze vill Ausnamen.

Eng vun deenen Ausname si Flächen, déi fir d’Landwirtschaft benotzt ginn. Hei kéint een effektiv zum Schluss kommen, dass dat gerechtfäerdegt ass. An deenen Zäiten, wou mir liewen, mécht et Sënn, wann ee Land seng Liewensmëttelversuergung, esou gutt et geet, selwer assuréier kann.

An de Bauperimetere ginn et Flächen, déi sech gutt fir landwirtschaftlech Zwecker notze loossen. Well se iwwer ee fruchtbare Buedem verfügen an d’Gromperen do extra deck ginn. Well se an engem Hang léien an d’Riewen do extra schéin Drauwen droen. Oder well se direkt nieft dem Bauerenhaff léien, an d’Kéi da moies net esou vill Trajet hunn.

Bei esou Flächen wier et duerchaus legitim der Agrikultur de Virrang ze loossen. Mä mussen déi Terrainen am Bauperimeter leien? Respektiv dora bleiwen? Mir brauchen, certes, eng sécher Liewensmëttelversuergung, mä mir brauchen och Wunnraum.
Am Plaz dat eent géingt dat anert auszespillen, kéinte mir och Folgendes maachen:

Déi Terrainen, déi effektiv fir d’Landwirtschaft gebraucht ginn, kéinten einfach ëmklasséiert ginn: an eng Zone agricole. Eng Kou brauch net op engem deiere Bauterrain ze grasen. En contrepartie kéinten aner Terrainen, déi fir d’Agrikultur manner interessant sinn, an de Bauperimeter erageholl ginn.

Esou hätte mir netto, ouni de Bauperimeter quantitativ ze erweideren, déi selwecht Baufläch fir Wunnengen. An d’Baueren an d’Wënzer hätten déi néideg Fläch fir d’Landwirtschaft.

Ausnamen bei der Mobiliséirungssteier wieren dann net méi néideg.

Am meeschte gelies
Norditalien
Onbekannter klauen Tabloe vu Renoir, Cézanne a Matisse
Wetten op de Krich
Wéi Finanzmäert Millioune maachen – a firwat d'Kritik wiisst
Video
9
Donald Trump ass sech "sécher"
Iran-Krich hätt "Regimewiessel" zu Teheran erreecht
Futtball-Championnat: Éierepromotioun
Gläichspill tëscht Rëmeleng a Beetebuerg, Etzella neie Leader
Video
Fotoen
5
Baden-Württemberg
Dräi Blesséierter no Groussbrand an enger Disko mat 750 Leit
Weider News
Carte blanche vum Sylvain Hoffmann
Seet Lëtzebuerg dem sozialen Europa Äddi?
Audio
10
Carte blanche vum Anne Brasseur
Hommage un d'Grande Dame Colette Flesch, Hommage u meng gutt Frëndin Colette
7
Carte blanche vum Gaston Ternes
"Wie wëllt nach Enseignanten?"
Audio
9
Carte blanche vum Michèle Schilt
Mat Kanner iwwert de Krich schwätzen
Audio
7
Carte blanche vum Jean Huss
Plaidoyer fir eng staark Friddensbeweegung
Audio
15
Carte blanche vum Claire Schadeck
Wéi wierksam ass meng Stëmm?
Audio
7
