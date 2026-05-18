RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Carte blanche vum Michèle SchiltEs lebe der Sport!

Michèle Schilt
De Weekend sinn Dausende vu Leit beim Nuetsmarathon duerch d’Stroosse vun der Stad gelaf an Dausende vu Leit hunn nogekuckt an ugefeiert. Et geet ëm d’Lafen, de Sport, ëm de Spaass an ëm d’Feieren. A vläicht nach ëm méi? Dozou e puer Gedanke vum Michèle Schilt vum Zentrum fir politesch Bildung.
Update: 18.05.2026 12:49
© RTL

Carte blanche vum Michèle Schilt

1982 huet de Reinhard Fendrich mam Lidd “Es lebe der Sport” en Hit gelant. Och wann hien eigentlech wollt d’Sportskonsommatioun virum Bildschierm an d’Sensatiounsloscht op d’Schëpp huelen, gëtt d’Lidd dacks als en Opruff zu méi Sport verstan a “méi Sport” ass jo och eng gutt Saach. Sport ass gesond a kann d'Liewensqualitéit vum eenzele verbesseren. Mir geet et hei awer manner ëm de Fitnessgedanken, deen d'Leit an diverste Bude fir deelweis horrend Präisser reegelméisseg eleng schweessen deet, mee virun allem ëm d'Sportsveräiner, wou vill Mënschen zesummen d'Begeeschterung fir eng Sportaart deelen.

D'Veräiner liewen, mee...

Eng gutt Noriicht ass, datt ronn 20% vun der Bevëlkerung eng Lizenz an engem Sportveräin hunn, an datt dat sech schonn iwwert Joren sou hält. Dat mécht ronn 136.000 Leit a 64 Federatiounen, woubäi de Fussball eleng schonn 32.000 Lizenzen huet. Eng méi schlecht Noriicht ass, sou de leschte Jugendbericht, datt bal 85 Prozent vun de jonken Erwuessenen (16-29 Joer) kee Sport maachen, ergo a kengem Veräin aktiv sinn.

... de Benevolat ass ënner Drock

Keng Nouvelle ass, datt de Benevolat zënter Jore mat Nowuess-Schwieregkeete kämpft - d'Campagne vum Sportsministère dozou leeft lo schonn zënter 15 Joer. Datt de Benevolat haut ënner Drock steet ass ëmsou méi dramatesch, wéi datt d'demokratesch Wäerter wéi Gläichwäertegkeet, Fräiheet a Gerechtegkeet uechtert d'Welt och a Fro gestallt ginn. Dobäi sinn et grad d'Sportsveräiner, mat hirer potentiell participativer Organisatioun, an hiren inherente Prinzippie wéi Fairplay a Respekt, wou Demokratie trainéiert kéint ginn, an déi se zu Moteure vun der Demokratie kéinte maachen.

Ech soe “potentiell” a “kéint” - well do läit d'Kromm an der Heck. Nieft den individuelle Grënn, fir sech net an engem Veräin z’engagéieren, keng Zäit, keng Loscht, aner Prioritéiten... ginn et och struktureller: d'Membere fillen sech net agebonnen, de Comité entscheet eleng, Decisioune ginn net transparent kommunizéiert, Efforte vun de Membere ginn net valoriséiert a.s.w..

Demokratie trainéieren am Sportsveräin

Dat ass schued, well Veräiner sinn eng Plaz, wou een Demokratie trainéiert: am Team, ënnert den Ekippen, mat den Traineren, den Arbitteren, den Elteren, de Sponsoren, de Gemengen an all deenen, déi d'Buvette an d'Keess maachen. Virun allem fir jonk Mënsche sinn Trainerinnen an Trainer e Virbild fir Anstand a Respekt. Am Veräi geet et drëms ze streiden a sech eens ze ginn, Decisiounen ze huelen an ze droen. Um Terrain, an de Vestiairen, op der Tribün an net ze vergiessen an der Buvette üübt ee wéi ee sech fair verhält, wéi ee mat Ënnerscheeder ëmgeet a Responsabilitéit iwwerhëlt. Wann ee sech ka bedeelegen, Iddien abréngen a Saache verbesseren, erlieft een, datt ee kann en Ënnerscheed maachen. Participatioun stäerkt net nëmmen den Eenzelen, mee wierkt positiv op d'ganzt Veräinsliewen: d'Identifikatioun mam Club hëlt zou, d'Verantwortung gëtt op méi Schëllere verdeelt an d'Solidaritéit ënnert de Membere wiisst.

D'Viraussetzung ass, datt sech déi Responsabel op Ministères- , Gemengen -, Veräins-, a Federatiounsniveau bewosst ginn, datt d’Entwécklung vun demokratesche Strukturen a Prozesser keng Deko ass, mee iwwerliewenswichteg, net nëmme fir d'Veräiner, mee fir d'Gesellschaft als Ganzt. An deem Sënn: “Es lebe der Sport.”

Am meeschte gelies
E Kannerspill fir Brigangen
Bei Test op engem Parking: 3 Autoe waren net zougespaart
Video
26
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Titelkampf nach net decidéiert, och Ofstigskampf bleift spannend
Video
Fotoen
10
No ESC-Aventure
Eva Marija häerzlech um Findel empfaange ginn
Fotoen
Basketball-Championnat
Etzella Ettelbréck ass de Champion bei den Hären
Video
Fotoen
17
Eleganz op Rieder
Den Charity Event "Distinguished Gentleman's Ride" zréck am Grand-Duché
Video
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Carte blanche vum Elise Schmit
D’Recht matzeschwätzen – privatiséiert
Audio
7
Carte blanche vum Pierre Hurt
Éischte Lëtzebuerger Präis fir Architekturkritik
Audio
2
Carte blanche vum Gaston Ternes
Wann Enseignanten ausbrennen, verléiert d'Grondschoul!
Audio
18
Carte blanche vum Robert Weber
Europa däerf net liberal an neutral sinn, mee muss eng Wäertegemeinschaft bleiwen!
Audio
13
Carte blanche vum Jean-Luc Thill
Educatioun an Arméi – wann d'Symbolik kippt
Audio
22
Carte blanche vum Carlo Thelen
E puer Iwwerleeungen zur kommender Tripartite
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.