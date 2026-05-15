RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Carte blanche vum Elise SchmitD’Recht matzeschwätzen – privatiséiert

Elise Schmit
D'EU dréit der Plattform X de Réck. Wéini zitt Lëtzebuerg no? – Eng Carte blanche vum Elise Schmit.
Update: 15.05.2026 13:51
© RTL Grafik

Carte blanche vum Elise Schmit

Ech sot op dëser Plaz schonn, staatlech Administratiounen a Vertrieder vun der Regierung sollten net op virtuelle Plattformen aktiv sinn, déi privaten Entreprisë gehéieren.[1] Mëttlerweil ass och deem naiivsten Notzer kloer, dass een do mam "gratis Zougang" näischt geschenkt kritt. Fir dierfe matzemaachen, muss ee seng Daten hierginn: wien a wou een ass, wat ee keeft, wéi eng Leit ee kennt, a sou virun. Plus all schlau Spréch a Fotoen, déi een ëffentlech oder privat do hannerlooss huet: Mat all deem fidderen déi Entreprisen hir Algorithmen an hir KI-Modeller.

Eng ganz Rei Besëtzer vu sou Entreprisë sinn net just äiskal Geschäftsleit, mee engagéiere sech och ëmmer méi oppe fir eng autoritär Politik. Si stiechen enorm Zommen a politesch Campagnen a beaflossen esou d'Resultater vu Walen an zwar net just an den USA.

Firwat also do bleiwen? – Ech héieren ëmmer nees, de Staat misst dohinner goen, wou d'Leit sinn. Dat kléngt sympathesch, ass awer net wouer. Hei e Beispill, firwat et e katastrophalen Iertum ass, X a Facebook fir eng virtuell Versioun vum ëffentleche Raum ze halen:

Den amerikanesche Journalist Gil Durán mécht zanter Jore Recherchen iwwert de Faschismus am Silicon Valley.[2] Op X ass hien zanter 2022 gespaart an zwar op Liewenszäit. Den Elon Musk hat déi Plattform mat der Behaaptung kaaft, elo géif d'Meenungsfräiheet mol seriö geholl ginn. Dee selwechte Musk wollt dunn awer net héieren, seng politesch Iddie wäre faschistesch.

Fir e Journalist ass esou eng Situatioun e Problem. E ka seng Recherchen net méi uerdentlech maachen. E ka sech net un den Debatte bedeelegen, déi do geféiert ginn.
Wann een am wierkleche Liewe den Zougang zum ëffentleche Raum geholl kritt, heescht dat, dass ee muss an de Prisong. Éiert dat geschitt, kann ee sech an engem Prozess verdeedegen a Recours froen, wann ee mat der Decisioun vum Riichter net d'accord ass. Wann een den Zougang zu engem virtuelle Raum wéi X geholl kritt, hat ee Pech. Et gëtt keng onofhängeg Instanz, déi engem kann d'Recht ginn, sech do ze informéieren a matzeschwätzen. Recours kann ee just bei der Plattform selwer froen. An déi seet dann eeben: Nee, domm gaangen, eise Chef kann dech net ausstoen.

Zanter kuerzem verlinkt d'EU net méi op hiren Account bei X, dofir awer op déi bei Bluesky a Mastodon. En Opruff fir ze soen: Mir si geplënnert, kommt der mat? – Zu Lëtzebuerg sollten sech d'Administratiounen an d'Regierung koordinéieren, fir och iwwert eng onverdächteg Plattform ze senden. Esou géife si net riskéieren, enges Daags virun zouenen Dieren ze stoen. A Faschisten net ze ënnerstëtzen, wär jo wuel méi wéi just e flotte Bonus.

Déi genotze Sourcen

Duerch en technesche Problem hate mer an enger éischter Versioun eng net komplett Carte blanche online. Den Text gouf no der Publikatioun ugepasst.

Am meeschte gelies
Accident zu Rippweiler
Keng Passagéier am Bus
Fotoen
Enttäuschung no Aus beim ESC
“Ech hu mat ganzem Häerz gesongen“
Video
Audio
35
Lëtzebuerg net an der Finall vum ESC
Dës 10 Länner hunn de Sprong an d'Finall e Samschdeg gepackt
28
Wallfaart zu Wolz
Ronn 20.000 Pilger ënnerwee bei d'Notre Dame vu Fatima
Video
Fotoen
5
180 Ekippe mat dobäi
50. Editioun vum Landjugenddag zu Dikrech
Video
Fotoen
0
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Carte blanche vum Pierre Hurt
Éischte Lëtzebuerger Präis fir Architekturkritik
Audio
2
Carte blanche vum Gaston Ternes
Wann Enseignanten ausbrennen, verléiert d'Grondschoul!
Audio
18
Carte blanche vum Robert Weber
Europa däerf net liberal an neutral sinn, mee muss eng Wäertegemeinschaft bleiwen!
Audio
13
Carte blanche vum Jean-Luc Thill
Educatioun an Arméi – wann d'Symbolik kippt
Audio
22
Carte blanche vum Carlo Thelen
E puer Iwwerleeungen zur kommender Tripartite
Audio
9
Carte blanche vum Anne Calteux
Europa: eng Normalitéit, déi mir net däerfen als selbstverständlech huelen
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.