No de kontroversen Diskussiounen iwwert d’Erhéijung vum Mindestloun däerft sécherlech geschwënn erëm déi automatesch Indexéierung vun de Léin, Gehälter a Renten am Mëttelpunkt vun den Debatte stoen. Spéitstens dann, wann nach virun dësem Summer déi nächst Indextranche fälleg ass.
Well wéi schonns méi dacks an der Vergaangenheet ass de Präisindex säit senger gesetzlecher Aféierung vum 27. Mee 1975 och haut erëm Géigestand vu sou munche Meenungsverschiddenheeten. Sou wéi dëse Sujet a méi geopoliteschen, wirtschaftlechen a sozial onrouegen Zäiten nach méi kontrovers tëschent de Sozialpartner an der Regierung diskutéiert gëtt.
Mee trotz allen divergente Meenungen tëschent deene verschiddenen Acteure kann een awer behaapten, dass duerch déi automatesch Indexéierung vun de verschiddenen Akommes an den vergaangene Joerzéngte sou munch sozial Konflikter verhënnert, an de soziale Fridde bewaart konnt ginn.
Virun allem a Jore mat enger méi staarker Inflatioun an enger ugespaanter Situatioun gouf tëschent de Sozialpartner meeschtens e Kompromëss fonnt. Et muss een och drun erënneren, dass fir d’éischt d’Präisser vun de Wueren an Déngschtleeschtunge méi deier ginn, ier et zum Erfall vun enger Indextranche kënnt. Well déi automatesch Upassung vum Verbraucherindex ass fälleg, wann d’Inflatioun am Semesterduerchschnëtt ëm 2,5% klëmmt.
Sënn an Zweck vun der automatescher Indexéierung ass et, fir d’Kafkraaft vun de Konsumenten in etwa ze erhale respektiv ze garantéieren. Erënnere soll een awer och, dass et bis zum 1. Juli 1981 souguer eng Virschossindextranche vun 1,5% gouf. Och duerno an de Krisejore vun 1982 an 83 ass et zu weidere gréissere Moduléierunge komm. Sou wéi et och bis haut nach ëmmer zu Neutraliséierunge kënnt, wéi z.B. bei der Energie- an der Co2-Steier.
Duerfir besteet och elo nach eng Differenz tëschent der tatsächlech gemoossen Inflatioun an där, déi fir d’Upassung vun de Léin, Gehälter a Rente geholl gëtt, a wou u sech nach déi eng oder déi aner Indextranche geschëlt wier.
Grad an dëse Wochen erliewen mir, wéi d’Energiepräisser all Rekorder briechen, awer d’Regierung et net fäerdeg bréngt, sief et iwwert Deckelung vun de Präisser oder der Erofsetzung vun de Steieren, Moossnamen ze ergräifen. Well wann d’Regierung mengt, d’Probleemer ouni d’Ofsécherung vun der Kafkraaft ze léisen, dann ass si definitiv um Holzwee.
Zil vun allen Acteure misst et sinn, de Verbraucher en dezent Liewen ze erméiglechen. Well net nëmmen d‘Konsumente profitéiere vun enger Indextranche respektiv der Erhéijung vum Mindestloun, mee och op déi eng oder aner Manéier méi speziell d‘Handwierk, den Handel an d‘Restauratioun.
Duerch eng Ofsécherung vun der Kafkraaft kéint een net nëmmen de Konsum an d‘Investitiounen ënnerstëtzen, mee och d‘Verbraucher mat engem klengen Akommes. Well et kann net sinn, dass sech och nach um Bockel vun dëse Famillje Virdeeler verschaaft ginn.