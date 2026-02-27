RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Carte blanche vum Anja Di BartolomeoInklusioun um Pabeier geet net duer!  

RTL Lëtzebuerg
D’Gesetz vum 20. Juli 2018 setzt de Kader fir Inclusioun am Schoulsystem. Deemno huet all Kand e Recht op eng Scolarisatioun, déi u seng spezifesch Besoine ugepasst ass. De System viséiert eng pluridisziplinär Evaluatioun, e kontinuéierleche professionellen Austausch an e gerechten Zougang zu Ressourcen. Dat kléngt gutt. D’Realitéit um Terrain gesäit leider anescht aus. E Plädoyer am Kader vum Rare Disease Day.
Update: 27.02.2026 12:49
© RTL Grafik

De Pit huet 17 Joer. Hie kuckt de ganzen Dag Netflix a spillt Computer. Chancen, fir - wéi seng Frënn - e Beruff ze léieren, huet hie kaum nach. 

Wat ass geschitt? 

De Pit huet eng Duchenne- Muskeldystrophie. Dat ass eng progressiv Muskelschwächt, bei där d’Muskelen no an no ofbauen, sou datt d’Mobilitéit verluer geet. Och d’Häerz- an Otemmuskulatur si mat der Zäit betraff. Zënter sengen 8 Joer kann de Pit net méi goen an huet zousätzlech Léierschwieregkeeten. Hien ass en Enfant à besoins spécifiques, dee laut dem Gesetz vum 20. Juli 2018 e Recht op Inklusioun an eng adaptéiert Ënnerstëtzung huet. 

Leider war dem Pit säi schoulesche Parcours alles anescht ewéi inklusiv. Op d’Toilette goen, säi Rucksak auspaken, iessen, sech am Schoulgebai vun A op B beweegen, wat fir déi meescht vun eis selbstverständlech ass, war fir de Pit eng riseg, dacks oniwwerbréckbar Erausfuerderung, déi seng mënschlech Dignitéit am Alldag ugegraff huet. Och wann seng Elteren haart fir hie gekämpft hunn, krut de Pit nämlech just punktuelle Support.

Tëscht de verschiddenen involvéierte Kompetenzzentren huet d’Koordinatioun gefeelt, an et gouf net genuch Personal, fir dem Pit déi néideg Hëllef ze garantéieren. Déi administrativ Prozedure ware komplizéiert, e Labyrinth, an deem de Pit lues awer sécher verluer gaangen ass. Schliisslech gouf hien op eng technesch Filière mat manuelle Beruffer orientéiert. Trotzdeem ass hien elo doheem. Wéinst engem net ugepassten Accompagnement, dee vill Antizipatioun erfuerdert, muss hien elo ee bis zwee Joer op eng Plaz an engem Atelier d’inclusion professionnelle (fréier atelier protégé) waarden.  Wéi et awer genee weidergeet, ob et iwwerhaapt eng professionell Zukunft fir hie gëtt, dat steet an de Stären. 

De Pit ass keen Eenzelfall. Kanner a Jonker wéi hie begleet d’ALAN Maladies Rares Luxembourg all Dag, souzesoen als Schnëttstell fir, ënner anerem, de Parcours scolaire ze vereinfachen. Dacks musse mer awer vill méi wäit goen a gerode mat eise Ressourcen un de Limitt. Haut leeschte mir zu engem groussen Deel déi Aarbecht, déi am Prinzip laut dem Inklusiounsgesetz vum Schoulsystem misst assuréiert ginn. Och wann eis Ekipp sech gären um Terrain fir all d’Kanner an hir Famillen, déi oft en tragesche Parcours mat vill Leed erliewen, asetzt, packe mir dat nieft eisen deegleche Missiounen net méi. 

Wéini kënne mer also op déi Ressourcen zielen, déi um Terrain gebraucht ginn? Nieft de Kompetenze vun den Acteuren am schouleschen Ëmfeld, misst ee fir en effikassen Impakt den Inklusiounssystem vereinfachen. Mir sinn op alle Fall bereet, mat eiser Expertise zu enger Optimiséierung bäizedroen. Fir de Pit. An all déi aner Kanner, déi e Recht op Inklusioun hunn.

Carte Blanche vum Anja Di Bartolomeo

Am meeschte gelies
Urteeler am Bommeleeër-bis-Prozess
Fréiere Police-Generaldirekter gouf verurteelt
Video
"Spezial-Ekipp" vun der Stad Lëtzebuerg
"Elo fanne mir Sprëtzen an de Schoulen oder bei Kierchen. Et ass traureg."
Video
Fotoen
25
Homejacking e Méindeg zu Leideleng
Poschen a Bijouen am Wäert vun e puer honnertdausend Euro geklaut - 4 presuméiert Täter gepëtzt
"Gitt Stammzellespender, rett Liewen"
Grand-Duc schreift sech beim Plooschter-Projet an a gëtt seng Bluttprouf of
Fotoen
8
No Ausernanersetzung tëscht zwou Lycéesschülerinnen
Parquet: Plaz-Probleem an der Jugendpsychiatrie
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Carte Blanche vum Fernand Fehlen
D’Alphabetiséierung op Franséisch
Audio
6
Carte blanche vum Elise Schmit
Äddi, Ex-Twitter!
Audio
25
Carte blanche vum Christiane Bram
Dry-january, Off-february, eis ganzheetlech Gesondheet réckt an de Vierdergrond
Audio
10
Carte blanche vum Nico Hoffmann
Steet de Client nach un éischter Stell bei de Banken?
26
Carte blanche vum Françoise Hetto
Mat de Kanner schwätzen
Audio
6
Carte blanche vum Magali Paulus
F wei Faschismus, U wei USA, C wei I.C.E. a K wei Knaschtert-Killer-Kriminell
Audio
50
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.