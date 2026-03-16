Léif Nolauschterinnen an Nolauschterer, Als eeleren, mee nach ëmmer un de politeschen Evenementer interesséierten Ex-Deputéierten hat ech bei dëser Carte blanche e bësse Problemer, fir mech fir ee präzisen Thema ze entscheeden, an dat, well et an dëse schwéieren an oniwwersiichtlechen Zäiten eng ganz Rei vu brisanten Theeme gëtt, iwwert déi ee misst schwätzen, um nationalen, mee virun allem och um internationalen Niveau, woubäi international Entwécklungen evidenterweis och negativ national Repercussioune kënnen hunn: Stéchwuert Energie-, Bensinn- oder Gaspräisser.
Update: 16.03.2026 12:56
Playdoyer fir eng stark Friddensbeweegung

E puer Beispiller just aus der rezenter Vergaangenheet: den zënter Joren undauernde Krich am Oste vun der Ukrain, dem Trump an dem Netanjahu hir Ugrëffskricher géint de Libanon, Gaza an elo erëm géint den Iran, entgéint jidder Vëlkerrecht, demselwechte grössewansinnegem Trump seng aggressiv an imperialistesch Manövere ronderëm Grönland, Venezuela, Panama a Kuba a seng récksiichtslos Douanstaxekricher géint wirtschaftlech Konkurrenten, och géint eis Europäer.

D’Zuel vun den doudegen Zivilisten a vu verkrëppelte Kanner, déi Trump an Netanjahu mat hire Bommekricher ze veräntwerten hunn, wäert wäit an déi zéngdausende goen. A leider spillen dobäi och eis europäesch Spëtzepolitiker an dëse Konflikter eng zimmlech traureg Roll!!

Léif Nolauschterinnen an Nolauschterer,

Déi vergaange 5-6 Joer zënter 2020 ware keng schéi Joren. Ugefaangen 2020 mat der sougenannter Coronapandemie an hiren negative Konsequenzen, déi bis haut nach net éierlech analyséiert an opgeschafft gi sinn, an no 2022 dunn all déi virdru genannte Kricher a Konflikter. Ugesiichts vun all deem si ganz vill Leit haut desillusionéiert, veronséchert an total enttäuscht vun der virherrschender Politik an zweiwelen um Sënn vu jidder politeschem Engagement.

Ech mengen awer, datt et grad an dësen esou schwieregen Zäiten erëm zu vill méi Engagement misst komme fir Fridden, Demokratie an méi sozial Gerechtegkeet. Virun allem fir e gerechte Fridden. E bekannte Sproch seet an deem Sënn richtegerweis Follgendes: Fridden ass net alles, mee ouni Fridden ass alles aneschtes näischt!

Dat war eng Carte blanche vum Jean Huss, Ex-Deputéierten.

Am meeschte gelies
Ganz vill Fotoen
Um Sonndeg war zu Péiteng Kavalkad mat 69 Gruppen an 30 Ween
Video
Fotoen
0
"Nous ç nous" a "Fais pas ci, fais pas ça"
De franséischen Acteur Bruno Salomone ass mat 55 Joer gestuerwen
1
Futtball-Championnat: BGL Ligue
1:1 tëscht Déifferdeng an der Jeunesse, Victoirë fir Diddeleng a Biissen
Video
Fotoen
1
98. Editioun vun den Academy Awards
"One Battle After Another" ass de grousse Gewënner vun den Oscaren 2026
Fotoen
1
Nächste Weekend
Vum Feld op de Glacis - 5. Editioun vum "Bauerenhaff an der Stad"
Fotoen
Weider News
Carte blanche vum Claire Schadeck
Wéi wierksam ass meng Stëmm?
Audio
7
Carte blanche vum Jean-Luc Thill
Vum Äishockey, dem Weltfraendag a wat dat mat Fairplay ze dinn huet
Audio
2
Carte blanche vun der Anne-Marie Hanff
Vum Barbie-Film bis zur Fleegekris: Firwat Fraerechter ëmmer erëm verdeedegt musse ginn
Audio
6
Carte blanche vum Robert Weber
Alles muss en Deal sinn!
Audio
8
Carte blanche vum Paul Hammelmann
‘Objects in the mirror are closer than they appear’
14
Carte blanche vum René Winkin
Eng Léisung fir de Mindestloun am Joer vun der Kompetitivitéit
5
