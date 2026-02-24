RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Commentaire vum Marlène ClementDéidlech Accidenter an de Bierger: Risiko-Faktor Mënsch

Marlène Clement
An de leschten Deeg hu sech d’Nouvellen iwwer déidlech Lawinen-Accidenter an den Alpe geheeft. Iwwer 70 Mënsche si bis ewell dës Wantersaison an Europa duerch Lawinen ëm d’Liewe komm. Een traurege Bilan. Séier entsteet den Androck, datt et dëst Joer extra geféierlech ass an de Bierger. Dobäi ass déi eigentlech Gefor d'Verhale vum Mënsch, fënnt d’Marlène Clement.
Update: 24.02.2026 13:13
© RTL

Grad an der Fuesvakanz zitt et vill Wantersport-Begeeschterter an d’Bierger. D’Wiederkonditiounen an den Alpen hunn awer esou muncher engem ee Stréch duerch d’Rechnung gemaach. Duerch massiven Neischnéi, fragil Schnéischichten a staarke Wand war d’Lawinegefor déi lescht Deeg an Deeler vun den Alpen héich. Plazeweis gouf déi héchst Warnstuf ausgeruff. Pisten a Lifter sinn zou bliwwen.

Commentaire vum Marlène Clement - Risikofacteur Mënsch

Trotz de Warnunge gouf et an de leschten Deeg vill déidlech Lawinen-Accidenter. Eleng an Éisträich hunn de leschte Weekend siwe Mënschen duerch Lawinen hiert Liewe gelooss. All Joer ginn et am Duerchschnëtt ronn 100 Doudeger duerch Lawinen an Europa. Dacks sinn d’Leit hors-piste ënnerwee.

Gëtt de Risiko trotz Warnstuf ënnerschat? Ass de Reiz vum schéinen onberéierten Déifschnéi esou grouss? Ass et d’Rou, wäit ewech vun deels komplett iwwerlafe Pisten?

Fakt ass och Erfarung schützt net automatesch viru Feelaschätzungen an de Bierger. Dat weist och den trageschen Doud vun enger jonker Fra de leschte Wanter um Großglockner, iwwer deen déi lescht Wochen nees vill geschwat ginn ass. Eng 33 Joer al Éisträicherin wollt matten am Wanter bei schwierege Wiederkonditioune mat hirem Partner, en erfuerenen Alpinist, op de Sommet vum héchste Bierg an Éisträich klammen. Leider koum si ni do un. Si ass 50 Meter ënnert dem Sommet erfruer. D’lescht Woch war de Prozess. Dem Partner gouf onfräiwëllegen Doudschlag wéinst graver Noléissegkeet reprochéiert. Hie gouf zu enger Prisongsstrof vu 5 Méint op Sursis an enger Geldstrof verurteelt.

De Fall wërft vill Froen op. Firwat huet d’Fra sech op déi Aventure agelooss, obwuel se weder déi néideg Erfarung, nach dat néidegt Equipement hat? Firwat huet d’Koppel net decidéiert, ofzebriechen, wéi et däischter ginn ass an d’Fra, wéi sech herno bei der Enquête erausgestallt huet, ëmmer méi schwaach ginn ass? Firwat hu se net fréizäiteg een Noutruff ausgeléist?

Méi wäit, méi héich, méi geféierlech, Plazen déi nach keen anere gesinn huet, dee Wonsch no ëmmer méi gëtt och duerch Social Media verstäerkt. Selwer erkläerten Influencer filme sech bei deels geféierleche Biergtouren ouni néideg Preparatioun a Material. Am beschte Fall ginn et fir déi liichtsënneg Aktioun vill Klicks a Views, am schlëmmste Fall war et de leschte Video, well d’Persoun mat hirem Liewe bezilt.

Am meeschte gelies
Schlecht Zoustänn a Flüchtlingsstrukturen?
"Wann d’Deputéiert méi dacks kéimen, géing méi gebotzt ginn"
Video
Audio
Fotoen
Schlecht Wieder op Buergsonndeg
Wat geschitt, wann d'Buerg net brennt?
Video
Fotoen
Zwee Abriecher op der Flucht
Keng aktiv Sich méi am Raum Leideleng, weider Ermëttlunge lancéiert
13 Joer ale Jong ugestouss a geflücht
Tréierer Police sicht ëmmer nach no Auto mat Lëtzebuerger Placken
Jong vum Regisseur Rob Reiner a senger Fra Michele
Nick Reiner plaidéiert viru Geriicht op "net schëlleg" am Mord vu sengen Elteren
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Commentaire vum Diana Hoffmann
Zanter dëser Woch op Kredit: Wuelstand, Responsabilitéit an den Overshoot Day
50
De Commentaire vum Dany Rasqué
D'Chamber ass keng Spillplaz
Audio
10
Commentaire vum Carine Lemmer
"Mir wëlle bleiwen, wat mir sinn..."
Audio
13
Commentaire vum Maxime Gillen
Op d’Fanger gekuckt
Audio
8
“Dry January”
Symbolpolitik, amplaz Strukturreformen
19
Commentaire vum Monica Camposeo
Eng Diskussiounskultur, fir d’Toilette erofzespullen
Audio
36
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.