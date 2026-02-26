RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Commentaire vum Claude ZeimetzRefugees not welcome

Claude Zeimetz
Loftalarm, Dag an an Dag aus. Dronenattacken, Doud an Zerstéierung, Leit, déi an äiseg kalen an däischtere Wunnengen hausen... Dat ass d’Situatioun den Ament an Deeler vun der Ukrain, wou de russeschen Ugrëffskrich dës Woch an dat fënneft Joer gaangen ass. An offizielle Riede bleift d’Ënnerstëtzung fir Kiew ongebrach, well d’Ukrain zanter véier Joer elo scho fir eis Fräiheet matkämpft, gëtt gesot. An der Realitéit ass dat awer net ëmmer sou eendeiteg. Wann en Zermürbungskrich op Repressiounspolitik trëfft. E Commentaire vum Claude Zeimetz
Update: 26.02.2026 07:50
© RTL

Commentaire vum Claude Zeimetz

D’Regierung vum Luc Frieden benotzt zwar gär de Slogan vun enger Politik mat “Häerz a Verstand” an de Léon Gloden gëtt jo och als Inneminister net midd, sech fir den Erhalt vu Schengen anzesetzen. Mä do, wou eis däitsch Noperen aus innepoliteschen Iwwerleeungen raus hir national Grenzen zanter September 2024 verstäerkt kontrolléieren, setzt Schwaarz-Blo bei eis, aus de selwechte Grënn, op Repressioun an der Immigratiounspolitik. A sou wërft den CSV-Inneminister, wéi de Friedrich Merz viru Méint schonn, ganz oppen d’Fro op, ob d’Ukrainer dann net bei sech am Land misste bleiwe fir ze kämpfen. An dat nëmmen e puer Deeg virum Joresdag vum Ufank vum russeschen Ugrëffskrich.

Kritesch Reaktioune si gréisstendeels ausbliwwen. Mat Ausnam vun zwee Journalistekolleegen, vum Flüchtlingsrot a Vertrieder vun den Ukrainer selwer, déi sech natierlech virun de Kapp gestouss fillen. Et war zwar Fuesvakanz, mä Pardon: Et hätt ee sech do zwar méi erwaarde kënnen. Et stëmmt. Zanter datt d’Ukrain d’Ausreesrestriktioune fir jonk Männer vun 18 bis 22 Joer Enn August zejoert opgehuewen huet, hu méi Leit an Europa Schutz gefrot. Den akute Personalmanktem an der ukrainescher Arméi ass e grousse Problem an et gëtt Berichter vu gewaltsame Rekrutéierungsmethoden a souguer Entféierungen, fir Leit un d’Front ze kréien. Mä vun enger Masseflucht an de Grand-Duché, wéi dem Léon Gloden seng Ausso suggeréiert, kann awer keng Rieds goen. Zu Lëtzebuerg hunn vu September bis November zejoert all Mount iwwer 100 Ukrainer “temporäre Schutz” gefrot. Dat sinn der méi wéi virdrun. Mä am Dezember gouf et awer grad mol 61 Demanden an och schonn ier déi nei Reegel a Kraaft getrueden war, hunn am Januar an am Juli zejoert iwwer 100 Persounen aus der Ukrain Schutz bei eis gefrot.

An effektiv. Wie si mir, fir aus eise waarme Stuffen eraus Leit Lektiounen ze ginn, si sollten dach wgl. fir hiert Land an Europa gefällegst mat, de Kapp géint d’Russen duerhalen, wann d’Europäer selwer net deen néidege Support opbrénge kënnen?
A genee sou geet dem Kreml seng Zermürbungstaktik op.

Firwat soss stellt et de Léon Gloden elo esou duer, wéi wann déi zousätzlech ukrainesch Männer därmoossen Drock op eis Asylstrukture géife maachen? Deen Drock ass zanter Joren do an et gëtt, och wéinst den deels desastréisen Zoustänn vun den Haiser, net manner. Dat alles hätt d’Press net nëmme gär selwer gesinn, mä op d’mannst e Méindeg mam zoustännegen DP-Integratiounsminister Max Hahn bei der Visitt vun eenzelen Strukture fir Asyldemandeuren diskutéiert. Mä deen huet sech hannert zouene Fënsteren am Auto laanscht d’Journaliste chaufféiere gelooss. Ouni och e Pipcheswuert ze soen.

Sou wierklech gär schwätzt de liberale Minister souwisou net iwwert den Zoustand vun den ONA-Strukturen. Wuel, well hie selwer weess, an dat och zougëtt, datt et do näischt schéin ze schwätze gëtt. Tatsaach ass: D’CSV-DP-Regierung fiert ganz bewosst méi e repressive Kurs an der Immigratiounspolitik. Och vläicht aus Angscht, sech d’Reproche unhéieren ze missen, si géife méi fir Refugiéë maachen, wéi fir déi eege Leit, deenen et net gutt geet. Sou een Ongerechtegkeetsgefill, och wann et net ëmmer objektiv begrënnt ass, ass Gëft fir den Zesummenhalt. Mä et ass déi lescht Joren, duerch déi akut Wunnengskris, just weider gewuess. A well et do nach ëmmer un der néideger politescher Determinatioun, hëlt d’Regierung léiwer verdrecksten Duschen a verstoppten Toiletten an iwwerfëllte Flüchtlingsstrukturen a Kaf, déi scho laang hätte missen zougemaach ginn.

Am meeschte gelies
Kläpperei am Michel Lucius
14 Joer jonk Schülerin mat Messer blesséiert, mannerjäreg presuméiert Täterin koum op Schraasseg
Kee mam Auto mathuelen
Police sicht no Accident zu Rammerech no Zeien a flüchtegem Chauffer
Video
Fotoen
Viru Futtballtraining an Niedersachsen verschwonnen
Vermësst Kanner vun 9 an 10 Joer zu Lëtzebuerg fonnt
Wilmes-Affär
Expertin vum Ministère wier déi bescht, sou d'Martine Deprez
Video
Geständnes am Epstein-Skandal
Bill Gates gëtt Affär mat zwou Fraen zou a bereit "grousse Feeler"
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Commentaire vum Marlène Clement
Déidlech Accidenter an de Bierger: Risiko-Faktor Mënsch
Audio
9
Commentaire vum Diana Hoffmann
Zanter dëser Woch op Kredit: Wuelstand, Responsabilitéit an den Overshoot Day
50
De Commentaire vum Dany Rasqué
D'Chamber ass keng Spillplaz
Audio
10
Commentaire vum Carine Lemmer
"Mir wëlle bleiwen, wat mir sinn..."
Audio
13
Commentaire vum Maxime Gillen
Op d’Fanger gekuckt
Audio
8
“Dry January”
Symbolpolitik, amplaz Strukturreformen
19
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.