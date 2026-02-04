RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

ArcelorMittal stellt kloerDass dausenden Aarbechtsplazen transferéiert géife ginn, wier net de Fall

RTL Lëtzebuerg
Bei Arcelor-Mittal ginn Ëmstrukturéierungen envisagéiert. Op verschidden Aarbechtsplazen a Polen oder souguer Indien kéinte verlagert ginn. ArcelorMittal stellt elo eng Partie Saache kloer.
Update: 04.02.2026 12:57
© CHRISTOPH REICHWEIN/dpa Picture-Alliance via AFP

An de Beräicher IT, Logistik, oder och Maintenance sollen dausende Mataarbechter an Indien oder a Polen transferéiert ginn. Och en Drëttel vun de Platzen bei ArcelorMittal Lëtzebuerg, eng ronn 1.100 Persoune, wiere concernéiert. An engem Communiqué preziséiert de Stolproduzent awer elo, dass dës Aarbechtsplazen net a Gefor wieren.

Et wier just d’Gesamt-Zuel vun de Leit, déi an deene Beräicher schaffen, déi elo am Kader vun den Ëmstrukturéierungspläng analyséiert ginn. Et soll sech hei also net ëm e Resultat vun enger Etüd schonn handelen, dës wier eréischt an enger Ufanksphas. Et präziséiert een souguer, dass d’Analys a ville Fäll wuel weise wäerten, dass eng Verlagerung kee Méiwäert hätt. Dëst géif, dat betount ArcelorMittal, och fir de Grand-Duché gëllen. D’Ausso, dass iwwert en Drëttel vun de Plazen a Gefor wieren, wier falsch.

Dës Pläng géifen och aktuell an der Stoltripartite diskutéiert ginn. D’Gewerkschaft LCGB hat am RTL-Moiesjournal op op d’Stool-Tripartite-Accorden verwisen. An an deene wiere Re-Lokalisatiounen tabu.

Schreiwes vun ArcelorMittal
Robert Fornieri vum LCGB
Restrukturatioun bei Arcelor Mittal: "Sinn net iwwerrascht, mä enttäuscht"
ArcelorMittal
Verlagerung vun Dausenden Aarbechtsplaze vun Europa an Indien

Am meeschte gelies
Dr Philippe Wilmes war Invité am Journal
"Hei ass eppes amgaangen, wat doropper ofziilt, mäi Ruff ze zerstéieren"
Video
"Iwwermënschleche" Courage an Australien
13 Joer ale Jong schwëmmt véier Stonnen duerch d'Mier, fir seng Famill ze retten
Video
9
No Homejacking zu Eeschwëller
Zwee Verdächteger zu Paräis an Untersuchungshaft, sollen u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn
Vill Autoe bei Accidenter am Coup
Op ville Plazen war et spigelglat e Mëttwoch de Moien
Fotoen
Patientevertriedung confirméiert
35 Dossieren am Kontext vun der Affär ronderëm de suspendéierten Dr Wilmes
Audio
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
En Thema dat polariséiert
Et goufe 14 Petitioune géint d'geplangten Unisex-Toiletten am LTC agereecht
Finanze vun der Chamberfraktioun ënnert der Lupp
Rechnungshaff gëtt Spezialrapport iwwer d'Piraten un de Parquet weider
Homejacking zu Eeschwëller
Zwou verdächteg Persoune sëtzen elo zu Lëtzebuerg an Untersuchungshaft
D'Police mellt
Iwwerfall zu Uewerkuer a Kläpperei zu Bouneweg
Wie kennt dës Zaang?
Police sicht Besëtzer vu geklaute Géigestänn, dorënner Geschier an Handyen
Fotoen
Vill Aarbecht fir de CGDIS
16 Blesséierter op eise Stroossen no deels spigelglate Stroossen am Grand-Duché
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.