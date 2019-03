Op der Generalversammlung vun der Policegewerkschaft e Méindeg den Owend zu Walfer gouf op verbalem Plang schaarf géint d'Politik an d'Direktioun geschoss.

Haaptkritikpunkten an der Ried vum SNPGL-President Pascal Ricquier waren d'Policereform an d'Zäitspuerkonten. Am Viséier waren absënns den aktuelle Minister fir bannenzeg Sécherheet François Bausch, deem säi Virgänger Etienne Schneider an d'Spëtzt vun der Police.

Ënner anerem wär d'Zesummeleeë vu Kommissariater schlecht ëmgesat ginn an déi "onprofessionell Manager" aus der Direktioun géifen d'Police zum Kollaps bréngen. Virun allem awer misst sech d'Police selwer un d'Gesetzer halen, wat d'Aarbechts- an d'Rouzäite vun de Polizisten ugeet.