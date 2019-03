2018 hunn déi Lëtzebuerger Zeitungen insgesamt ronn 7 Milliounen Euro Bäihëllefe vum Staat kritt. Onlinemedie kruten eng Finanzsprëtz vu ronn 1 Millioun.

Dat huet de Staatsministère d'lescht Woch public gemaach. D'Pressehëllef gëtt proportional zu der Säitenzuel gerechent, déi am Joer produzéiert gëtt a soll d'Diversitéit vun der Lëtzebuerger Press ënnerstëtzen.

AUDIO: Pressehëllef - De Reportage vum Maxime Gillen

Mat deene meeschte produzéierte Säiten am Joer kruten d'Tageblatt an d'Wort 2018 mat all Kéier ronn 1,4 Milliounen Euro dee gréisste Batz.

Déi klengsten Oplag huet d'Woxx a krut dowéinst knapp 270.000 Euro.

Fir dës Finanzsprëtz iwwerhaapt kënnen unzefroen, muss een awer eng Rei Konditiounen erfëllen. Zum Beispill mussen op d'mannst 5 Journaliste mat engem feste Kontrakt engagéiert sinn, an d'Haaptsprooch muss Lëtzebuergesch, Franséisch oder Däitsch sinn.

D'lescht Joer hunn 10 Medien d'Konditiounen all erfëllt a kruten eng finanziell Hëllef ausbezuelt. Weider indirekt Ënnerstëtzung kréie Printmedien duerch staark reduzéiert Tariffer vun der Post, fir d'Zeitungen ze verschécken, respektiv ze verdeelen an duerch d'Publikatioun vun offiziellen Avisen, déi wichteg Recetten erabréngen.

Zanter zwee Joer kënnen och Onlinemedien eng staatlech Hëllef kréien. Dës brauchen allerdéngs just eng Ekipp vun op d'mannst 2 Journalisten. Allgemeng ass déi finanziell Ënnerstëtzung fir Onlinemedien awer wesentlech méi kleng. Pro Joer gi maximal 100.000 Euro ausbezuelt. D'lescht Joer hunn 13 Sitte vun där Hëllef profitéiert. Dat huet de Staat gutt eng Millioun Euro kascht.

Déi audiovisuell Medie falen net ënnert d'Gesetz vun der Pressehëllef. Deemno kritt RTL den Ament och keng finanziell Ënnerstëtzung vum Staat. Allerdéngs huet RTL e Concessiounsaccord mam Staat, wou dra steet, dass eist Mammenhaus en Tëleesprogramm op Lëtzebuergesch produzéiert an am Géigenzuch dem Staat näischt, fir d'Notze vun de Frequenze fir Radio an Tëlee muss bezuelen.

De Radio 100,7 gëtt integral vum Staat finanzéiert. Pro Joer kritt deen ëffentleche Sender eppes méi wéi 6 Milliounen Euro, fir all d'Käschten ze decken.