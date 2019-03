Aus enger spontaner Iddi wärend der Summervakanz huet sech e Schoulprojet entwéckelt a gëtt an der Grondschoul "Um Deich" zu Diddeleng duerchgefouert

Aus enger spontaner Iddi wärend der Summervakanz huet sech e ganze Schoulprojet entwéckelt. Dëse gëtt an der Grondschoul "Um Deich" zu Diddeleng duerchgefouert. Zil: d'Benotzen u Plastik op e Minimum reduzéieren.

AUDIO: Plastik op e Minimum reduzéieren - Rep. Christoph Hochard

300 Schoulkanner a 40 Leit Personal hu sech zu Diddeleng an der Grondschoul "Um Deich" der Aufgab verschriwwen, manner Plastik ze verbrauchen. E Projet deen am Summer d’lescht Joer entstanen ass. D’Mim Schütz, Schouljoffer am Fondamentale wollt gären Alternativen an der Schoul ubidden, dat well si privat probéiert huet, manner Plastik ze benotzen. Wéi si de Projet der Direktioun ugebueden huet, wier een direkt begeeschter gewiescht an de Projet op déi ganz Schoul ugepasst.

© Christophe Hochard (RTL)

D’Elteren an d’Gemeng goufen iwwer dëse Projet informéiert a fir d’Schoulrentrée goung et lass. Ugangs huet et Iwwerzeegungsaarbecht gebraucht. De Schoulpresident Mike Kickert betount, dass et virun allem bei Kamellen oder Kichelcher den Elteren oder Kanner méi schwéier gefall ass, ma no a no hätt et ëmmer méi Akzeptanz fonnt.

Zanter 2 Trimester leeft mëttlerweil den ANTI – PLASTIK – PROJET an der Schoul „Um Deich“. Zweemol d’Woch, mëttwochs a freides mëttes ginn Atelieren ugebueden. 16 Kanner aus dem Cycle 4 sinn hei aktiv. Alternativen zum Plastik, wéi Ofdeckungen, Ofschmink-Pads, Shampoing oder Seef goufen hiergestallt a mat heem geholl, fir den Elteren ze weisen, dass et dës Alternative ginn.

D’Kanner, déi un dësen Atelieren deelhuelen, hunn hire Spaass a wëssen, datt si op dës Manéier eppes fir d’Ëmwelt maachen.

© Christophe Hochard (RTL)

Den Anti-Plastik-Projet an der Diddelenger Grondschoul "Deich" kennt grousse Succès. D’Mim Schütz betount, dass een den Ënnerscheed virun allem am Schoulhaff erkennt. Et wier einfach absolut kee Knascht méi do, deen een no der Paus misst oprafen an d'Poubellë sinn eidel. Nëmmen eng kleng Rechnung. Géif all Kand am Dag eng Plastiksfläsch matbréngen, da géifen dat 63.000 Fläsche bedeiten, déi d'Schoul misst entsuergen. Dës Tonnen u Plastik ginn elo gespuert.

Am Fréijoer geet et elo eraus an d’Gäert, wou da selwer Geméis ugeplanzt gëtt. An als Ofschloss vum Schouljoer gëtt e grousst Oeko–Fest "Um Deich" organiséiert.

