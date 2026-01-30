RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Successioun vu Claudia MontiNetty Klein-Hoffmann gouf als Presidentin vun "Hëllef um Terrain" nominéiert

RTL Lëtzebuerg
Op den 1. Februar iwwerhëlt si d'Presidence, nom Depart vun der Claudia Monti.
Update: 30.01.2026 22:12
© HUT

Den Conseil d’Administration vu Hëllef um Terrain asbl (HUT) huet decidéiert, d’Netty Klein-Hoffmann zur neier Presidentin vum Verwaltungsrot ze ernennen, dat vum 1. Februar 2026 un. Si iwwerhëlt de Posten nom Depart vun der Claudia Monti, déi bis ewell un der Spëtzt vun der Organisatioun stoung.

D’Direktioun ënnersträicht, datt dës intern Léisung vun der Nofolleg d’Kontinuitéit an d’Stabilitéit vum Verwaltungsrot garantéiere soll – engem Gremium, deen eréischt viru ronn engem Joer an där heite Form zesummegestallt gouf.

Vum 1. Februar 2026 un trieden nach weider personell Ännerungen a Kraaft. De Vafa Moyaed gëtt zum Vizepresident genannt, d’Sophie Le Maner iwwerhëlt d’Funktioun als Trésorière an d’Marisa Roberto bleift Sekretärin.

De Verwaltungsrot weist sech iwwerzeegt, datt dës nei Zesummesetzung eng staark Basis fir d’gutt Fonctionnement vun der Organisatioun duerstellt an decisiv dozou bäidréit, datt d’Missioun vun HUT effizient a konsequent weidergefouert ka ginn.

D’Claudia Monti hat an der Emissioun “Invité vun der Redaktioun” Ufank Dezember 2025 ugekënnegt, dass si als Presidentin vun der Organistatioun HUT géif ophalen, well se eng Plaz an engem Ministère géif iwwerhuelen, wouduerch e méiglechen Interessekonflikt entsteet. D’Presidence vun HUT wier benevole, deemno net bezuelt, a si misst awer och Sue verdéngen a kéint net vu “Loft a Léift liewen”.

Invité vun der Redaktioun (2. Dezember): Claudia Monti
D'Presidentin vun HUT trëtt am Januar vun hirem Posten zeréck

Am meeschte gelies
Déidlechen Accident op der B51
Ermëttlunge liwweren nei Detailer - Camionschauffer war net ugestréckt
Waren am Dezember ausgesat ginn
Wéi geet et de Welpe Paola a Jepolina sechs Woche méi spéit?
Video
Fotoen
Noutriff aus Crans-Montana
"Ech wier bal gestuerwen, ech mengen, meng Kolleege sinn dout"
Invité vun der Redaktioun (30. Januar) - Liz Braz
Unisex-Toiletten: Ech hoffen, dass d'Koalitioun doduerch net an d'Toilette fält
Video
Audio
92
Phishing-Bedruch a Geldwäsch
Haapttäter zu Dubai festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert
Weider News
No Messerattack um Lampertsbierg
Den Immobilie-Secteur steet ënner Schock
Video
Audio
Net méi rentabel
Wien iwwerhëlt déi orange Kleedercontaineren?
Video
Fotoen
1
Grousse Gala?
Fake-Invitatiounen am Numm vum Grand-Duc
Um Findel
D'Douane huet zejoert bal 3 Milliounen Zigarette saiséiert
Fotoen
Reaktioun op Etüd Mouveco
Déi Lëtzebuerger Äppel "kënnen ouni Bedenke giess ginn"
Background am Gespréich (31. Januar)
Kann de Sozialdialog relancéiert ginn?
Video
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.