D'Policegewerkschaft SNPGL reagéiert an engem Communiqué op d'Kritik no hirer Generalversammlung.

De Verwaltungsrot an all d'Membere géife sech hannert de President Pascal Ricquier stellen an hannert seng Meenung. Si veruerteelen déi perséinlech Attacke géint den Här Ricquier. D'Problemer vun der Police op en Imageverloscht ze reduzéieren, géif de Kritiken net gerecht ginn.

De Minister géif sech op d'Säit vun der Generaldirektioun stellen, ouni z'analyséieren, wat dru wär un de Kritiken, déi vun der Personaldelegatioun kommen. Sou géif hie sech kloer op d'Säit vun der Hierarchie positionéieren.

A sengem Interview hätt de Police-Generaldirekter et esou duergestallt, wéi wann d'Gewerkschaft SNPGL komplett mat der Reform d'Accord war, dat wär awer net de Fall gewiescht.

D'Policegwerkschaft bleift och derbäi, datt sech deels net un déi legal Aarbechtszäit-Konditioune gehale gëtt. Dat wäre keng „béisaarteg Ënnerstellungen“.

D'SNPGL wëll bei wichtege Sujete matagebonne ginn a seet sech weider op, fir e konstruktiven Dialog.