E Sonndeg virun engem Joer koum et zu Lausduer zu engem déidlechen Accident, wou ee Polizist säi Liewe gelooss huet.

An der Nuecht vum 13. op de 14. Abrëll 2018 war en Automobilist virun enger Police-Kontroll fortgefuer, bei enger Course-Poursuite koum et zu enger Kollisioun tëscht zwee Police-Gefierer. Zanter e puer Deeg läit eng Expertise vir, wéi et zur Kollisioun konnt kommen.

De Rapport d’Expertise iwwert de geneeën Oflaf vun der Course Poursuite läit eisen Informatiounen no zanter dem 2. Abrëll vir. Den Dag drop huet de Parquet vun Dikrech per Communiqué matgedeelt, datt zwou Persounen an der Affär beschëllegt goufen. De Chauffer deen der Police wollt dervu fuere gouf eisen Informatiounen no de 15. Abrëll 2018 inculpéiert, de Polizist, dee mat der Camionnette an dat anert Police-Gefier gerannt ass, gouf, e Mount méi spéit, de 17. Mee inculpéiert. A béide Fäll wéinst onfräiwëllegem Doudschlag a Coups et blessures involontaires.

Accident tëscht Wäiswampech an Hengescht (14.4.2018)

Rappell vun de Faiten

An der Nuecht vum 13. op de 14. Abrëll huet eng Persoun déi aus engem Restaurant koum d’Kéier gemaach wéi dës eng gréisser Police-Kontroll op der Wämperhaart gesinn huet. D’Police huet d’Poursuite opgeholl, de 37 Joer ale Chauffer huet sech um Parking vun enger Tankstell verstoppt. D’Police-Gefierer sinn duerch Wäisswampech gefuer, ouni ze mierken, datt déi gesichte Persoun sech verstoppt hat.

Zu Lausduer stoung ee banaliséierte Police-Auto, d’Polizisten hunn nogefrot op de concernéierten Auto laanscht gefuer war, dat war deen Ament net de Fall. De Police-Auto huet d’Kéier gemaach an et koum zum trageschen Accident. Eng Camionnette, déi d’Poursuite e bësse méi spéit opgeholl huet, ass an de Police-Auto gerannt, deen d’Kéier gemaach huet. De Chauffer vum Auto ass nach op der Plaz verstuerwen, eng Polizistin, déi niewendru souz, gouf liewensgeféierlech blesséiert. D'Gespréichsprotokoller vun nom Accident u géifen am Dossier leien, de geneeën Oflaf vun deem wat nom Accident geschitt ass géif virleien. D'Administratioun vun de Rettungsdéngschter hat scho kuerz nom Virfall Dysfonctionnementer zouginn, de Sauvetage hätt missen direkt op den Accident geschéckt ginn.