Et gouf kee blesséiert an d'Pompjeeën haten d'Flame séier am Grëff.

E Freideg géint 17.45 Auer huet een op der Stater Gare op eemol däischter Wolleke gesinn. De Grond: Um leschte Steiwer, also um Rue Dernier Sol, stoung en Auto a Flamen. D'Pompjeeë ware séier op der Plaz an haten d'Féier och séier geläscht. Persoune koumen net zu Schued.