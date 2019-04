De spezielle Programm vun RTL gëtt am Livestream op RTL.lu an op der App gewisen. Liveticker och vun 8 Auer un.

RTL Télé Lëtzebuerg

9h30: Spezialemissioun: Staatsbegriefnes vum Grand-Duc Jean

Live-Iwwerdroung vum Cortège a vun der Zeremonie an der Kathedral

13h00: Film: Jean-Grand-Duc vu Lëtzebuerg

Am Kader vum 50. Troun-Jubiläum vum Grand-Duc Jean hat RTL en eemolegen Documentaire iwwer säi Liewe produzéiert.

E Film mat villen Zäit-Dokumenter, mat Biller, déi nach ni gewise goufen, informativ an emotional zugläich, eng Biographie vun engem grousse Monarch, dem Grand-Duc Jean, deen eng héich Beléiftheet bei de Lëtzebuerger genoss huet.

15h00: Assermentation et Discours du Trône – Cérémonies d’intronisation du Grand-Duc Jean de Luxembourg

D’Kréinung, den 12. November 1964, vum Ierfgroussherzog Jean

Ee Film vum Jos Pauly, nei kommentéiert vum Caroline Mart

Produktioun: CLT/CNA 1964, 29 Minutten

15h30: Film: D’Groussherzoglech Famill vu Lëtzebuerg 1978

Am Kader vun der Sëlwer-Hochzäit vun der Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte an dem Grand-Duc Jean huet RTL 1978 een Documentaire iwwer d’Groussherzoglech Famill gedréint.

E Film vum Jos Pauly mat Commentaire vum Jacques Navadic

Produktioun: RTL 1978, 34 Minutten

16h00: Film: Offiziell Visitt an der Volleksrepublik China

De 26. September 1979 waren de Groussherzog an d’Groussherzogin fir een offizielle Lëtzebuerger Staatsbesuch an der Volleksrepublik China invitéiert. D’Visitt hat 9 Deeg gedauert.

E Film vum Jos Pauly assistéiert vum Gust Nussbaum a Lily Engel

Produktioun: RTL 1979, 45 Minutten

17h00: Film: Zwee Liewe fir ee Land

E Film-Portrait gewidmet un de Grand-Duc Jean, realiséiert vum Jos Pauly fir den Trounwiessel am Joer 2000.

E Video-Dokument vum Jos Pauly

Produktioun: RTL 2000, 80 Minutten

18h25: "5 minutes"

18h30: Spezialemissioun: Staatsbegriefnes vum Grand-Duc Jean

Résumé vun der Zeremonie an der Kathedral

19h30: De Journal

19h57: Meteo

20h00: Rediffusioune vu Journal a Spezialemissioun

RTL Radio Lëtzebuerg

9h00: Spezialemissioun: Staatsbegriefnes vum Grand-Duc Jean



Live-Iwwerdroung vum Cortège a vun der Zeremonie an der Kathedral

Schonn um 9 Auer fänkt eng Spezialemissioun mat Invitéë beim Christiane Kremer an dem Roy Grotz un.

Do komme mer op d'Liewen an de Reigne vum fréiere Staatschef ze schwätzen, deen eis am Alter vun 98 Joer verlooss hutt.

Mat an dëser Ronn dobäi sinn e.a. den Historiker Jean-Marie Majerus an e Vertrieder vun "Scouting in Luxembourg".

Mir schalten natierlech dann och ewell live an d'Stad, wou de Cortège an Direktioun Kathedral geet.

D'Live-Diffusioun vun der Trauerzeremonie ass dann vun 11.15 Auer u mat Commentaire vum Dechen Edmond Ries.

De Samschdeg steet domat och hei um Radio ganz am Zeeche vun den Trauer-Zelebratioune fir de Grand-Duc Jean.

Live-Iwwerdroung vun der Mass och op der Place d'Armes

Um Dënschdeg de Moien huet de Service information et presse matgedeelt, dass d'Mass e Samschdeg de Moie vun 10 Auer un och op engem groussen Ecran op der Place d'Armes iwwerdroe gëtt. All déi Leit, déi also keng Plaz méi kritt hunn, fir an der Kathedral mat dobäi ze sinn, kënnen dann op der Place d'Armes d'Mass suivéieren.

Et sinn och Plaze virgesi fir Leit, déi net sou mobil sinn. Si kënnen hir Plaz bis den 3. Mee um 12 Auer reservéieren, dat um Telefon 4796-4215 oder um 691 96 44 47.

Retransmission sur grand écran des funérailles de S.A.R. le Grand-Duc Jean (04.05.2019)

Communiqué par: ministère d'État / Ville de Luxembourg

Un écran géant avec une sonorisation sera installé samedi 4 mai 2019 sur la place d'Armes. Les cortèges ainsi que la messe pontificale d'action de grâce en la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg seront retransmis en direct, à partir de 10 heures sur cet écran permettant ainsi à tout public intéressé d'assister aux funérailles de S.A.R. le Grand-Duc Jean.

Un espace pour personnes à mobilité réduite sera prévu sur la place d'Armes. Pour des raisons d'organisation, les personnes concernées qui souhaitent profiter de l'espace réservé sont priées de prévenir le Service Intégration et besoins spécifiques jusqu'au 3.5.2019 à 12 heures (Mme Madeleine Kayser – tél.: 4796-4215 / 691 96 4447 / makayser@vdl.lu).