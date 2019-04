Lëtzebuerg ass keng Insel a Saachen #MeToo, et gëtt just net driwwer geschwat. Victimme fille sech net eescht geholl an eleng gelooss.

Sexuell Belästegung op der Aarbechtsplaz – dat kann d’Liewen zur Häll maachen, d'Karriär ruinéieren, an d’Depressioun féieren, bis- am schlëmmste Fall – zum Suicide. Et gëtt et an alle Secteuren an natierlech och op der Finanzplaz. D’Aleba seet, et géif Zäit ginn, datt de Problem géif enttabuiséiert ginn, d’Politik wär gefuerdert.

Tatsächlech gëtt den "harcèlement sexuel" op der Aarbechtsplaz just am Code du Travail ernimmt, et ass e Gesetz aus dem Joer 2000. Et géifen awer kaum Plaintë ginn, seet de Riichter Jean-Luc Putz, dee sech op d’Thema "harcèlement" spezialiséiert huet a souguer e Buch driwwer geschriwwen huet. A wa bis ee Fall viru Geriicht kënnt, ass et nach laang net sécher, datt d’Victime och Recht kritt.

Alarmant sinn d’Zuele vu Gewalt am Stot. D‘Fraenhaiser sinn debordéiert, beim VISAVI, enger Ulafplaz fir Persounen, déi Affer vu Gewalt sinn, gëtt et eng Waardelëscht vun engem Mount.

Wat kann ee géint déi Gewalt maachen? Wou kënnt déi iwwerhaapt hier? A wisou ass et zu Lëtzebuerg esou schwéier, doriwwer ze schwätzen?

Dat si Froen, déi am Reportage gestallt ginn an iwwert déi e Mëttwoch am groussen Interview no 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an op RTL.lu mat der Isabelle Schmoetten, Politik-Beoptraagt vum CID Fraen an Gender diskutéiert ginn.