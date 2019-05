D'Aféiere vun den Zäitspuerkonten huet d'Iwwerstonne limitéiert, wat zu organisatoresche Problemer um Terrain gefouert huet.

Déi déck Loft tëscht Minister an Direktioun op där enger Säit, an der Gewerkschaft SNPGL op där aner Säit schéngt der Vergaangenheet unzegehéieren.

D'Gespréicher géife gutt lafen an an den nächste Wochen dierft ee sech eens sinn, sot de François Bausch en Donneschdeg no der Sëtzung vun der zoustänneger Chamberkommissioun.

Am Ministère vun der fonction publique géif parallel un engem Gesetzprojet geschafft ginn.

Bis de Summer soll et op alle Fall eng Léisung ginn. Inhaltlech Detailer waren en Donneschdeg awer nach keng gewuer ze ginn.

Wat de generelle Problem beim Rekrutement ugeet, do wier de Reservoir einfach ze kleng an et sollt een iwwer Ouverturen nodenken, woubäi awer strikt Konditioune missten agehale ginn.

De François Bausch nennt d'Beispill vun EU-Bierger, déi géinge Lëtzebuergesch schwätzen awer d'Nationalitéit nach net hätten.

Kuerzfristeg soll elo mol eng grouss Medien-Campagne lancéiert ginn, fir dem Rekrutementsproblem entgéintzewierken.