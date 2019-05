E Freideg huet de Comité Alstad eng Petitioun deposéiert, fir d’Regierung opzefuerderen, e Monument fir de Grand-Duc Jean um Fëschmaart opzeriichten.

De Comité argumentéiert, dass dem verstuerwene Groussherzog déi selwecht Éier soll erwise ginn, ewéi 1985 der Grande-Duchesse Joséphine Charlotte.

An hiren Ae sollen déi mënschlech Qualitéite vum Groussherzog promouvéiert ginn. De Grand-Duc Jean géif als Virbild fir all Mënsch gëllen, deen an enger friddlecher Welt wéilt liewen.

De Grand-Duc Jean ass den 23. Abrëll am Alter vun 98 Joer verscheet an de leschte Samschdeg no enger feierlecher Zeremonie an der Krypta vun der Kathedral bäigesat ginn.

Wann eng Petitioun 4.500 Ënnerschrëften erreecht, gëtt se an enger ëffentlecher Chamberssëtzung debattéiert.

Bei enger Ëmfro op RTL.lu, bei där iwwer 4.700 Leit matgemaach hunn, hu sech 89 Prozent, also iwwer 4.200 Leit fir e Monument fir de Grand-Duc Jean ausgeschwat.

Hei ass d’Petitioun am Wuertlaut:

Intitulé de la pétition: Érection d’un monument honorant la mémoire de S.A.R. le Grand-Duc Jean.

But de la pétition: Demander au Gouvernement d’ériger un monument en honneur de la personne du Grand-Duc Jean, à l’instar de sa décision de 1985 en faveur de la mise en place d’un monument commémorant l’engagement de S.A.R. La Grande-Duchesse Charlotte.



Motivation de l'intérêt général de la pétition: Vue la grande manifestation spontanée et longue de deuil exprimé par toutes les couches sociales et tous les âges de la population, le Comité Alstad demande à la Chambre des Députés de saisir le Gouvernement de bien vouloir ériger un monument honorant la mémoire de la personne du Grand-Duc Jean. Le projet visera exclusivement à promouvoir les qualités humaines vécues par le Grand-Duc, non liées à sa fonction, mais pouvant servir de modèle à tout homme ou femme désirant vivre dans une société de paix : grandeur dans la discrétion, sagesse, prudence et détermination, persévérance, caractère optimiste, proximité de tous et plus particulièrement des plus faibles et des plus fragiles, capacité d’écoute, compétence de négociation dans le respect, agir en faveur de la cohérence sociale, respect des libertés fondamentales, amour de la jeunesse, respect de la nature, esprit ouvert sur le monde. Il serait d’un grand avantage si le monument pouvait être érigé à place du Marché aux Poissons, propriété de l’Etat, proche du palais grand-ducal, lieu d’organisation de l’Eimaischen, fête populaire à laquelle le Grand-Duc a participé régulièrement depuis sa réédition en 1937.



Pétition au nom de "Comité Alstad a.s.b.l."