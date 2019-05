D'Ëmweltministesch huet de Georges Jacobs a senger Funktioun als Enseignant fir de Juegdexamen entlooss. Déi Prozedur wier illegal, esou d'Jeeër.

Schaarf Kritik e Sonndeg de Moien op der Generalversammlung vun der Jeeërfederatioun, dat un der grénger Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. Hannergrond war d'Decisioun vun der Ministesch, de President vun der Jeeërfederatioun Georges Jacobs vu senger Funktioun als Enseignant fir de Juegtexamen z'entloossen. Hien hätt eréischt no senger Entloossung erkläert kritt, datt hien net kompetent genuch wier an datt d'Regierung méi Fraen an der Ausbildung vun de Jongjeeër anzebanne gedenkt. De Georges Jacobs huet d'Prozedur als illegal bezeechent.

AUDIO: Extrait Georges Jacobs

Ech diskutéieren net iwwer Kompetenzen oder Fraequoten. Ech stelle just einfach d'Fro, nodeems ech der Ministesch laang Jore gutt genuch war: Firwat dës Urgence? Déi ganz Prozedur war net nëmmen onwürdeg, mä och illegal an eng Beleidegung fir eis ganz Federatioun.

VIDEO: Extrait Georges Jacobs (Illegal Prozedur) De President vun der Jeeërfederatioun reecht sech iwwert déi illegal Prozedur op, duerch déi hien säi Posten als Enseignant am Juegdexamen verluer huet.

D'Ministesch huet sech dogéint verdeedegt a gesot, si hat just déi bescht méiglech Ausbildung fir déi jong Jeeër am Sënn. Si hat d'Dossiere vun de Course gepréift an doropshin déi Decisioun geholl. Dës Decisioun hat si dem President vun der Jeeërfederatioun awer eréischt matgedeelt, wéi hier zweet Legislaturperiod als Ëmweltministesch ugefaangen huet. Si wollt et net an där Zäit maachen, wou si dat Amt just als "faisant fonction" hat, also no de Walen a virun der neier offizieller Regierungsbildung.



De Georges Jacobs huet sech dann och d'Fro gestallt, wien d'Juegd wichteg hëlt an dat wieren déi gréng Ideologen. Déi wëllen eng präzis Iddi duerchbréngen, egal op déi responsabel ass, oder net. Déi gréng Politik ass eng e bësse lénks liberal. Wann een awer kuckt, wéi vill an de lescht Jore gebaut gouf a wéi vill Uebst a Geméis d'Cargolux aus allen Ecker vun der Welt op Lëtzebuerg bréngt, taucht en Imageproblem bei deene Gréngen op. Dofir siche si elo no iergendengem Hännes, un deem si sech gesondstousse kënnen, fir de Leit ze weisen, datt si nach e gréngt Profil hunn, mengt de Georges Jacobs.