Duerch de Spéit-Frascht sinn an de Wéngerten immens grouss Schied entstanen. De Josy Gloden vun der Vinsmoselle schwätzt vun enger "Katastroph".

"Et si déi wuel gréisste Schied an den nationale Wéngerten an de leschten 30 Joer", dat sot de Serge Fischer vum Institut viti-vinicole dem Tageblatt géintiwwer.

De Grond ass Spéit-Frascht, deen derzou gefouert huet, dass et massiv Ausfäll bei de Riewe laanscht d’Musel ginn. Plazeweis wiere komplett Parzelle futti, op anere Plazen ëmmerhin nach d’Halschent oder en Drëttel.

Schold war d’Nuecht vum 4. op de 5. Mee, wou et nuets Temperature goufen vu Minus 2,5 Grad Celsius. Ze kal fir d’Riewen, déi dat net iwwerlieft hunn, heescht et aus dem Wäibau-Institut.

Ongewéinlech wier virun allem, dass déi ganz Musel dës Kéier betraff ass, an net just verschidde Regiounen. Och sämtlech Zorte Riewe wiere betraff. De Josy Gloden, President vun der Vinsmoselle gëtt am Tageblatt zitéiert, mat "et ass eng eenzeg Katastroph".