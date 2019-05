Ëm dës quokeleg Fro geet et zanter e Méindeg an engem Prozess um Stater Geriicht.

E Mann vu 26 Joer ass ugeklot, well hien am Abrëll 2017 um Park&Ride Bouillon eng haut 22 Joer jonk Fra soll vergewaltegt hunn.

D'Aussoe vun deenen zwee zum Fait ginn auseneen: Iwwerdeems et der Fra no keen Averständnis zum Sex gouf, war dat fir de Mann séier wuel de Fall. Fakt ass, dass et am Auto vum Mann zu Sex koum, dass d'Diere vum Won zougespaart waren, dass d'Fra déi Nuecht alkoholiséiert war a fräiwëlleg mam Beschëllegte virun d'Dier vun enger Disko goung.

Dobäi wär si sech net sécher gewiescht, huet déi jonk Fra e Méindeg ausgesot. Wéi de Mann si ugepak hätt, hätt si gesot "Hal op!"; hien hätt awer weider gemaach a si sech gewäerde gelooss, well et hir net vill ausgemaach hätt: Si hat gedronk a wär net ganz bei sech gewiescht. Wéi de Mann sot, hie misst eppes an den Auto siche goen, wär si matgaangen; beim Auto hätt hien hir gesot "Sëtz dech!", d'Dier zougemaach, sech niewendru gesat an hir den Handy ewechgeholl. D'Kussen dono hätt si acceptéiert, hien awer zréckgewisen, wéi e méi wollt; de Mann hätt awer weider gemaach a si sech net richteg wiere kënnen. Obwuel si Nee gesot hätt, wär et zum Viol komm; dono hätt si eraus gewollt, d'Dier wär net opgaangen, hien hätt se entspaart a si wär aus dem Auto eraus. Si hätt hien nach nom Numm gefrot, hien eppes wéi Tino geäntwert, si wär ganz séier fortgaangen an hätt sech an den Toilettë vun der Disko verstoppt, bis d'Police koum.

Den Ugekloten, deen um Ufank vun der Sëtzung gesot hat, dat wär alles net richteg, sot méi spéit, hien hätt näischt Schlëmmes gemaach. Villméi hätt hie Récksiicht geholl an opgehalen, wéi hie gemierkt hätt, dass eppes net stëmme géif; hie géif och net verstoen, firwat d'Fra op eemol sou eppes soe géif. Woubäi d'Riichter e Widdersproch an den Aussoe vum Mann ausgemaach hunn: Um Ufank vu senger Depositioun hat hie betount, iwwerrascht gewiescht ze sinn, wéi d'Police koum; hien hätt sech net virstelle kënnen, firwat si do war. Dono hat hien erkläert, e Kolleg vun der Fra hätt hie scho bei der Disko ugemaach, well hien d'Fra vergewaltegt hätt.

Den zoustännegen Enquêteur vun der Police hat nach deklaréiert, eng Gynekologin hätt direkt no der Dot Blesse bei der jonker Fra festgestallt; déi hätt de Mann sech net erkläre kënnen.

Dëse Prozess dierft en Dënschdeg de Mëtten op en Enn kommen.