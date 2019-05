Déi Raup ka jo zolidd Irritatiounen an Ausschlag op der Haut provozéieren.

D'Stad Lëtzebuerg warnt och dëst Joer virun der Präsenz vum Eichen-Prozessions-Spinner. Dee gouf um Kierchbierg, um Cents, zu Hamm an zu Bouneweg fonnt.

Déi Raup ka jo fir gesondheetlech Problemer suergen, dofir heescht et, virsiichteg ze sinn.

D'Stad huet eng Rëtsch Stroossen identifizéiert, wou d'Präsenz confirméiert ass, warnt gläichzäiteg awer och, datt d'Raup och nach op anere Plazen opdauche kann - zum Beispill um Kierchbierg an der Géigend vun der RTL City.

Schreiwes vun der Stad



Présence de populations de la processionnaire du chêne à Luxembourg-ville

La Ville de Luxembourg tient à informer le public que la présence de processionnaires du chêne (« Eichenprozessionsspinner ») a été constatée récemment aux endroits suivants :

- Rue Jean-Pierre Biermann, Cents

- Rue Raoul Follereau, Cents

- Boulevard Simonis, Cents

- Rue de Hamm (école fondamentale), Hamm

- Rue Gabriel Lippmann, Bonnevoie

- Parc Kaltreis, Bonnevoie

- Rue Jules Fischer, Bonnevoie

Comme les populations de la processionnaire du chêne peuvent apparaître à d'autres endroits non-identifiés jusqu'à présent, la Ville conseille aux promeneurs et visiteurs des aires de jeux d'être vigilants pour éviter d'éventuels risques de santé.

Si les processionnaires du chêne peuvent endommager les arbres en rongeant complètement le feuillage, les risques de santé et d'hygiène pour l'homme ne peuvent être négligés. En effet, les chenilles ont de nombreux poils creux à l'intérieur avec des barbillons qui sont dispersés sur de longues distances par les flux d'airs, surtout par temps chaud et sec, et qui peuvent pénétrer la peau des hommes ou d'animaux, provoquant des inflammations et/ou des démangeaisons cutanées.

Pour des raisons de précaution, la Ville de Luxembourg a mis en place des panneaux d'avertissement à destination des citoyens. Les citoyens sont priés de se tenir à l'écart des arbres concernés et de ne pas toucher les nids des chenilles, les chenilles elles-mêmes, les mues ou les arbres concernés. Le Service Patrimoine naturel et le Service Parcs de Ville de Luxembourg feront enlever à court terme les nids des chenilles sur les arbres.

Video aus dem Juni 2018