D'lescht Woch goufen zu Lëtzebuerg, déi éischt Eichenprozessionsspinner fir dëst Joer gemellt. Wien also vill a gären Zäit dobausse verbréngt, sollt op déi Raup oppassen. Verbrennungen an Ausschlag op der Haut si schliisslech alles anescht wéi agreabel.

Am Allgemenge fält et der Naturverwaltung op, datt hier Präsenz an de leschte Joren an d'Luucht geet.

Gemooss un de Leit, déi sech bei der Naturverwaltung mellen oder mat Haut-Problemer bei den Dokter musse goen, ginn et där Raupe méi seet den Dr. Laurent Schley, Biolog an Directeur adjoint vun der Naturverwaltung.

Präventiv kann een net vill géint d'Präsenz vum Eichenprozessionsspinner maachen, dofir ginn se eréischt bekämpft wann se bis do sinn.

De Laurent Schley betount awer, datt een elo net all raup muss fäerten, déi een dobausse gesäit: "Net all Raup ass en Eichenprozessionsspinner, well et gi ganz ganz vill Zorte Päiperleken hei am Land an natierlech gëtt et och Raupen, déi dem Eichenprozessionsspinner gläichen an dacks ginn se falsch bestëmmt."

Bei der Bestëmmung hëlleft d'Naturverwaltung an och d'Santé gäre virun. Am einfachste geet dat, wann een den Experten eng Foto iwwer Email schéckt. Nach méi schro Verbrennunge wéi den Eichenprozessionsspinner léisst de Riisenbärenklau aus, eng Planz déi awer schonn zënter enger Rei Joren zu Lëtzebuerg bekämpft gëtt.

"Hei am Land huet souwuel d'Naturverwaltung (awer och d'Waasserverwaltung an och d'Naturparken) scho virun enger Rei Jore systematesch gekuckt, fir déi Planz ze detektéieren. Wann se éierens steet, dann ass déi Planz effektiv zerstéiert ginn, vu Leit déi speziell ekippéiert waren, mat engem Ganzkierperkostüm, fir eben ze verhënneren, datt se a Kontakt mat de Blieder kommen a mat där Substanz, déi am Zesummespill mat Sonneliicht zu Verbrennunge féiert."

Oppasse schued awer och an deem heite Fall net. De Riesenbärenklau kann theoretesch natierlech iwwerall stoen, ma et fënnt een en virun allem um Bord vu Bëscher oder Gewässer respektiv laanscht Stroossen.