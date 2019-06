De Projet vun der Chambre de Commerce soll Startuppen, kleng nei Entreprisë vu manner wéi 25 Mataarbechter, mat méi etabléierte Betriber a Kontakt bréngen.

D'House of Startups feiert den éischte Gebuertsdag an huet e Méindeg virun der Press de Bilan vum éischte Joer Bestoe gezunn. Zanterhier hu sech iwwer 100 där méi klenger Entreprisen am sougenannten Dôme op der Rocade vu Bouneweg installéiert.

AUDIO: Ee Reportage vum Fanny Kinsch

Am House of Startups ginn et véier verschidden Incubateuren, also Strukturen, déi jonk Entreprisen ënnerstëtzen sollen - dorënner de Luxembourg-City Incubator. Dëse gëtt vun der House of Startups SA an der Stad Lëtzebuerg zesumme gedroen a soll Projeten unzéien, déi esouwuel fir d'Handelskummer, wéi och fir d'Stad Lëtzebuerg interessant kënne sinn - zum Beispill an de Beräicher Tourismus oder Constructioun.

D'Prozedur, fir als Startup e Büro kennen ze lounen, wier bei deene verschiddene Strukturen awer ähnlech, seet d'Generaldirektesch vum House of Startups, d'Karin Schintgen.

"En Gros geet et awer esou, datt eng Startup sech um Site vum Incubateur umellt an och déi Informatioune gëtt, déi néideg sinn, fir eng Entscheedung ze huelen. An dann, zum Beispill am Fall vum Luxembourg City Incubator, hu mer ee Comité d'acceptation, bei déi d'Startup da pitche kënnt."

E weidere Kritär wier, datt d'Leit, déi d'Startup hunn, och effektiv do schaffen an net nëmmen d'Entreprise do umellen, ouni eng physesch Präsenz ze hunn. Ee Beispill vun enger erfollegräicher Startup, déi an hirem Haus ugefaangen huet, wier CaptainJet, esou d'Karin Schintgen. Dat ass eng Entreprise, iwwert déi ee Privat-Fligere loune kann. Déi gouf vun Jetfly, enger Entreprise, déi Privat-Fligere verkafen, opkaaft.

"Déi méi grouss Betriber iwwerhuelen déi méi kleng an esou goufe beispillsweis 20 Employée vu CaptainJet vun Jetfly iwwerholl. An esou Fäll komme méi dacks vir: Betriber gi vu méi groussen iwwerholl oder doe sech mat enger anerer Entreprise zesummen, wa se ze grouss ginn. Mir halen hei keng Startuppen, déi 30 Employéen hunn."

An Zukunft wëll d'House of Startups iwwert de Projet EU-Tribe d'Zesummenaarbecht an der Groussregioun ausbauen an de jonken Entreprisen nach méi hëllefen, fir Investisseuren ze fannen.

D'Chambre de Commerce setzt sech dofir bei der Regierung an, Persounen, déi a Startuppen investéieren, d'Méiglechkeet ze ginn, en Deel vun de Steieren ofzesetzen, wéi et dëst och schonn am Ausland géif ginn.

"Mir géinge jo gär déi Entreprisen, deene mir hei mat grousser Méi hëllefen, ze starten, bei eis halen an dofir brauch all Startup zwou Saachen: Dat eent si Suen an dat anert si Clienten - a punkto Clientë kenne mir hinnen hëllefen, d'Suen musse mer siche goen."

Am Regierungsprogramm steet, datt d'Aféiere vun esou Steiermesurë sollen analyséiert ginn.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Tom Zeimetz

Den offizielle Communiqué de Presse

La Chambre de Commerce a lancé la House of Startups (HoST) le 1er juin 2018 avec l’ambition de créer un lieu fédérateur pour l’écosystème de l’innovation. Un an après, la HoST avec ses 4 incubateurs et plus de 100 startups, est devenue un centre névralgique de l’innovation à Luxembourg. L’objectif initial est donc atteint. Une nouvelle étape démarre pour la House of Startups qui a désormais l’ambition de proposer plusieurs initiatives concrètes au service de l’innovation de l’écosystème luxembourgeois.

Inaugurée le 1er juin 2018 en présence de nombreuses personnalités, la HoST - telle une startup - a évolué à grande vitesse au cours de cette première année!

Lorsque la Chambre de Commerce a créé la HoST, elle avait comme vision d’en faire un moteur de l’innovation au Luxembourg. Pour cela, il fallait créer un lieu emblématique fédérateur!

Créer un lieu de rencontre pour l’innovation

Un an à peine après son inauguration, c’est chose faite ! La HoST accueille aujourd’hui 4 acteurs de l’innovation : la Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT), le Luxembourg-City Incubator (LCI), l’International Climate Finance Accelerator (ICFA Luxembourg) et le HUB@Luxembourg.

Tous ces locataires ont réussi à devenir des pôles d’attraction uniques. Affichant complet, la LHoFT est un acteur incontournable en matière de FinTech. Le LCI, créé par la Chambre de Commerce avec le soutien de la Ville de Luxembourg, affiche une liste de startups émanant des secteurs urbantech, commerce, tourisme, logistique et construction. ICFA Luxembourg soutient la mise en place de 10 nouveaux fonds climatiques et le Hub@Luxembourg qui a démarré plus récemment vient d’accueillir sa 3ème startup.

‘‘ La House est devenue un carrefour de rencontres autour de l’innovation puisqu’elle accueille en moyenne 30 évènements et quelque 1000 visiteurs par mois, dont de nombreuses délégations officielles étrangères. De plus, la House of Startups s’est constamment présentée aux côtés des autres acteurs de l’écosystème lors de manifestations locales ou internationales.

Dans la foulée, la Chambre de Commerce a lancé le ‘Club des Incubateurs’ (INCLU - INcubators’ CLUb) dont la vision est d’identifier et d’implémenter des solutions pour l’amélioration de l’écosystème des start-ups au Grand-Duché ‘’ a annoncé Carlo Thelen, Directeur Général de la Chambre de Commerce.

Développer des services pour l’écosystème et les entreprises établies

La HoST n’est pas seulement l’acteur fédérateur d’un écosystème et le gestionnaire d’un lieu emblématique. Elle se veut aussi prestataire de services de support aux startups, en construisant notamment des liens avec les entreprises du pays. Au cours des derniers mois, un nombre important de services ont été développés. Ceux-ci s’adressent en partie aux startups, comme la Boutique de levée de fonds qui est devenue un intermédiaire reconnu pour le conseil et l’accompagnement des startups à la recherche de financements publics ou privés. En matière de coaching, la HoST a mis en place le Luxembourg Acceleration Bootcamp (LAB) dont l’objectif est d’apporter aux startups des réponses en matière de financement et d’expansion européenne. Par ailleurs, les startups provenant de l’écosystème luxembourgeois peuvent trouver dans l’espace CheckPoint, créé au sein de la HoST, une demi-douzaine d’experts dans des domaines comme le marketing, l’IT, la comptabilité, le conseil juridique, etc.

Les entreprises établies souhaitant innover, peuvent bénéficier du Luxembourg Open Innovation Club (LOIC) de la HoST. Soutenu par les principaux acteurs de l’innovation (Luxinnovation, Technoport, LHoFT, LCI, lux future lab, Paul Wurth Incub, Neobuild, Hub@Luxembourg), le LOIC offre à ses membres des activités spécifiques sur une série de sujets liés à l’innovation. Elément essentiel de la stratégie de la HoST, le LOIC permet de créer des ponts entre les acteurs établis de notre économie et les nouveaux venus que sont les startups. Le nombre des membres du LOIC a presque doublé au cours des 12 derniers mois.

Enfin, la HoST vient de créer le projet EU-TRIBE, qui vise à relier les acteurs de l’innovation du Luxembourg, de la Rhénanie-Palatinat, de la Sarre, de la Lorraine et de la Wallonie. L’idée de EU-TRIBE est de fédérer un marché de l’innovation, entre les deux grands pôles d’attraction de startups que sont Paris et Berlin, d’une taille critique de quelque 1500 startups et de nombreux centres de compétences qui constituent une mégalopole technologique susceptible d’attirer non seulement les startups, mais aussi les financiers et les clients potentiels.

« Nous sommes extrêmement fiers de tout ce que nous avons accompli lors de cette première année. Notre mission est d’être une force motrice pour l’écosystème de l’innovation au Luxembourg. Cette première année ne fait que confirmer notre volonté de rendre l’écosystème de l’innovation entrepreneuriale luxembourgeois plus fort et reconnu mondialement. » conclut Karin Schintgen, CEO de la House of Startups.