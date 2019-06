Am Raum steet jo d'Fro, ob domat sollte Leit bestach ginn, dat am Kader vun der Realisatioun vun engem grousse Projet mat Futtballstadion zu Wickreng.

Am Volet Luxusauere vun der Affär Wickreng/Léiweng huet d'Cour de Cassation zwee Pourvoie vum Flavio Becca irrecevabel erkläert: De Geschäftsmann war domat géint zwee Uerteeler vun der Chambre du Conseil vun der Cour d'appel aus dem Juli zejoert virgaangen. Virun allem war an deem engen Uerteel vu virun 11 Méint festgehale ginn, dass de Virworf vu Wäisswäschen-Besëtz fir all d'Auere gëlle géif, wéinst deenen en Ënnerschloe vu Gesellschaftsverméige reprochéiert gouf; de Flavio Becca dierft deemno wéinst Abus de biens sociaux a Blanchiment-détention de Prozess gemaach kréien.

Den Eric Ewald versicht, e kuerze Réckbléck op dës Affär ze maachen ...

AUDIO: Becca-Aueren um Geriicht: Rep. Eric Ewald

D'Faite leie ronn 10 Joer zréck: Et goung sengerzäit ëm zwee Projeten, deen ee vum Guy Rollinger zu Wickreng, deen anere vum Flavio Becca zu Léiweng, Projeten, déi um Enn jo allebéid net Realitéit goufen! Woubäi de Guy Rollinger dem deemolege Wirtschaftsminister Jeannot Krecké virgehäit hat, Drock op hie gemaach ze hunn, fir säi Projet zu Wickreng falen ze loossen a sech mam Flavio Becca zesummen ze dinn, en vue vun deem sengem Projet zu Léiweng. Den Akafszenter zu Wickreng war virun engem Joerzéngt als inkompatibel mat de Reegele vum Aménagement du territoire ugesi ginn; dofir sollt en op eng aner Plaz kommen, an um Enn op Léiweng, wou och nach en nationale Futtballstadion entstoe sollt, deen elo jo op d'Kockelscheier kënnt.

Virun eppes méi wéi 10 Joer wollt de Minister Krecké e Préjugé favorable vum Guy Rollinger zum Opgi vu sengem Projet ausgemaach hunn, wat de Geschäftsmann anescht an Erënnerung hat: Hie wär villméi der Meenung gewiescht, den LSAP-Politiker hätt hie wëlle vu sengem Projet ofbréngen; dobäi hätt hien dee Moment keng Absicht gehat, fir säi Projet zréckzezéien. Zwee Méint drop war et dunn awer souwäit, ënnert dem Arbitrage vun ë.a. dem deemolege Premier Jean-Claude Juncker.

Parallel dozou hat den deemolegen Inneminister Jean-Marie Halsdorf beim Spuerkeess-Chef vun deemools Jean-Claude Finck ugeruff, fir ze froen, wéi et ëm e Milliouneprêt fir de Guy Rollinger stéing. An engem Dram hat sech de Banker sengerzäit un d'Gespréich mam Minister erënnere kënnen. Dobäi koumen dunn nach, am September 2011, Perquisitiounen an de Büroe vum a beim Flavio Becca doheem. Hei haten d'Enquêteuren eng ganz Rëtsch Luxusauere fonnt, déi nach original verpak waren a vun deenen ugeholl gouf, dass domat Leit sollte bestach ginn.

An deem Zesummenhank huet d'Cour de Cassation also elo tranchéiert an de Wee fir e Prozess fräi gemaach.