D’Liewensqualitéit vun hiren Awunner verbesseren. Dat wëllen déi 56 Gemengen, déi sech en Donneschdeg um Buergermeeschterdag zu Munneref zesummefonnt hunn.

Eemol d’Joer treffe sech Buergermeeschteren, Schëffen a Gemengepersonal fir sech mateneen auszetauschen. De Schwéierpunkt war dëst Joer d’Mëttelstand- an Tourismuspolitik.

Ëm déi 450 Gemengeresponsabel hu sech am Casino zu Munneref getraff, fir doriwwer ze diskutéieren, wéi d’Mëttelstand- an Tourismuspolitik méi Liewensqualitéit fir d‘Lëtzebuerger brénge kann. D’Gemengen hätten an deem Beräich e wichtege Rôle, esou de Klierfer Buergermeeschter a President vum Gemengesyndikat Syvicol, Emile Eicher.

"Se si ganz oft selwer Acteur, well se enorm an den Tourismus investéieren, sief et an Infrastrukturen an de Syndikat a well se och de Betriber hëllefen sech ze entwéckelen an hire Regiounen."

D’Gemenge géifen Aarbechtsplaze schafen a wieren d’Réckgrat vun der Wirtschaft. Den Nodeel wier, dass, besonnesch am industrielle Beräich, doduerch Kaméidi, Stepps an Trafic entstinn. A ville Gemenge géifen dowéinst neierdéngs City Manager agestallt ginn, déi fir d’Verbessere vun der Liewensqualitéit zoustänneg sinn.

"Si probéieren sech zesummen ze setze mat Proprietäre virun allem vun eidelstehende Gebaier, fir se z’encouragéieren, déi fräi ze ginn an op der anerer Säit och probéieren ze vermëttele fir jonke Betriber eng Chance ze ginn, sech néier ze loossen."

Den Emile Eicher nennt Diddeleng an Esch als Gemengen, déi mam gudde Beispill vir ginn. Dozou de Georges Mischo, Escher CSV-Deputé-Maire.

"Am Moment huet Esch ee ganz grousse Projet, dat ass d’Revalorisatioun vun Esch Zentrum an d‘Stroosse ronderëm. An do hu mer eng Lëscht vu mëttelfristegen an awer och laangfristege Mesuren, fir eben de Staatkär an alles ronderëm erëm opzewäerten, fir d ‘Staat Esch attraktiv ze maachen. Net nëmme fir Commercen a fir Restauranten, mee awer och fir Visiteuren aus dem Land selwer, awer och aus dem Ausland."

Et wier wichteg, d’Staatskäre vu Gemengen duerch Infrastruktur an zum Beispill kulturell Offeren ze beliewen, seet och den DP-Mëttelstand- an Tourismusminister Lex Delles. Esou géif een Entreprisen an Touristen unzéien.

Eng wichteg Tourismus-Niche zu Lëtzebuerg wier den Aktiv- a Wander Tourismus, esou de Minister.

"Mir hunn an de lëschte Jore ganz vill investéiert an de Wander Tourismus, wou mer ganz flott Projeten hunn, sief et déi flott Randonnée am Norden, sief et am Süden, wou mer och VTT hunn, sief et de Mëllerdalltrail, d’Raumschleifen, wou mer ugebonne sinn; wou een also am Wander Tourismus also ganz flott Saachen huet."

Lëtzebuerg géif an dësem Kader Plaze bidde fir de sougenannten Slow Tourism, also Luesen Tourismus: elektronesch Geräter ob d ‘Säit leeën, spadséiere goen a sech Zéit fir sech selwer huelen.