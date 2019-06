E Mëttwoch gouf zu Athen a Präsenz vum Ausseminister Jean Asselborn an dem griicheschen Migratiouns-Minister e Lëtzebuerger Projet offiziell ageweit.

D'Associatioun mam Numm "Ankaa" gouf 2017 vu 5 Lëtzebuergerinnen gegrënnt an huet als Zil, Refugiéen, déi zu Athen sinn, op hir berufflech Zukunft virzebereeden.

VIDEO: Interview mat der Fondatrice Sara Vispi

An diversen Atelieren, vun Elektrizitéit bis Kachen, kënnen d'Studenten eng gutt Basis kréien.

Griechenland ass mat Italien zesummen dat europäescht Land, wou virun allem wéinst der geographescher Lag am meeschte Refugiéen Asyl froen. All Joers gëtt Griechenland mat bis zu 66.000 Leit konfrontéiert, déi aus hirem Land geflücht sinn.

Eleng an der Haaptstad Athen musse ronn 13.000 Persounen an eng Gesellschaft integréiert ginn, déi zanter der Finanz-Kris selwer méi wéi fragill ass. D'Regierung fillt sech mam Flüchtlingsproblem vun der EU am Stach gelooss a wëll, dass aner EU-Memberstaate Refugiéeen direkt vun hinnen ophuelen.

De Jean Asselborn versteet dem Migratiounsminister Dimitris Vitsas säin Uleies zum Deel. Griechenland gëtt bei all neier Well vu Refugiéen haart getraff. De Problem ass dem Lëtzebuerger no den Dublin-System, dee misst, wéi scho sou dacks beschwat, reforméiert ginn.