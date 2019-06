Meteolux huet eng Warnung eraus ginn. E Méindeg tëscht 12 an 21 Auer kënnen d'Temperature plazeweis bis op 35 Grad klammen.

Et läit eng waarm Woch virun eis.

Meteolux huet um Méindeg de Moien eng Alerte Orange eraus ginn. Tëscht 12 Auer an 21 Auer ginn Temperature vun tëscht 33 a 35 Grad virausgesot. Betraff ass dat ganzt Land.

Mëtt der Woch solle mer dann eng Canicule kréie mat Temperaturen vun ëm déi 38 Grad a méi. Nuets sollen Temperaturen net méi ënner 20 Grad erof goen.

Ganz Europa ass vun dëser Hëtztwell betraff. Besonnesch Kanner, eeler Persounen déi kierperlech schaffen, musse besonnesch gutt oppassen. Et gëtt gerode genuch Waasser ze drénken.

Plan canicule



Wéinst den annoncéierten héijen Temperaturen erënnere nach emol drun, datt Leit iwwer 75 Joer sech kënnen am Kader vum "Plan canicule" fir Visitten doheem aschreiwen, wou da Mataarbechter vun engem vun 12 Reseaue vun "Soins à domicile", déi matmaachen, no de Leit kucke kommen. Leit, déi concernéiert sinn, kënne sech beim Roude Kräiz um Tel. 27 55 mellen, dat tëscht 7 an 19 Auer.

D'Santé appelléiert u jiddereen, wann et sou waarm dobaussen ass, genuch ze drénken, op d'mannst annerhallwe Liter Waasser den Dag. Donieft ass et de gudde Rot, sou wäit et geet op kierperlech Ustrengung ze verzichten a wann een dobausse schafft, op säi Kierper lauschteren, fir engem Sonnestach aus dem Wee ze goen.

Besonnesch eeler Leit, Leit mat chronesche Problemer oder Persounen, déi reegelméisseg Medikamenter huelen, respektiv déi eleng sinn, sollen Uecht dinn. Donieft ass et den Appell, d'Kanner net onnëtz der Hëtzt an de Sonnestralen auszesetzen.