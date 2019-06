D'Dateschutzkommissioun wier net amstand gewiescht, fir op einfach Froe betreffend de Police-Datebanken ze äntweren, sou z.B. d'Kritik vun der ADR.

Op Ufro hi vun der CSV waren um Mëttwoch de Moie Vertrieder vun der Dateschutzkommissioun an zwou Chamberkommissioune komm, fir iwwert d'Kompatibilitéit vun de Policefichieren an -datebanke mat den aktuelle Gesetzer ze diskutéieren.

Et gouf keng grouss Zefriddenheet, am spéiden Mëttwoch de Moien, op Säite vun den Deputéierte vun de Chamberkommissioune vun der Justiz a vun der bannenzeger Sécherheet an der Verdeedegung: Virdrun hate Si d'Dateschutzkommissioun zur Fro gehéiert, ob Fichieren an Datebanke vun der Police am Aklang wäre mat den aktuelle Gesetzer.

Virun allem d'Oppositioun sot sech enttäuscht no deem Rendezvous, awer och d'Vertrieder vun der Majoritéit kruten net all Satisfaktioun. Eens war ee sech als Chamberkommissiounen awer doriwwer, dass wuel spezifesch gesetzlech Nobesserungen néideg sinn; d'Aarbechten doru kéinten am Hierscht ulafen. Et wëll een och nach weider Kontrollorganer héieren, mat fir d'éischt der Kontrollautoritéit vun der Justiz, déi d'nächst Woch kéint invitéiert ginn. Dem Alex Bodry vun der LSAP no missten d'Chamber, d'Regierungen an d'Kontrollorganer e kollektive Mea culpa maachen. Si hätten elo awer och déi kollektiv Chance, Saachen erëm riicht ze béien.

De Roy Reding sot sech batter enttäuscht iwwert dee Rendezvous, well d'Dateschutzkommissioun net amstand gewiescht wär, fir op einfach Froen z'äntweren. Et wär ee vertréischt ginn op en Avis, dee vun hir komme soll. Et géif op d'Zäit gespillt ginn, fir Drock aus dem Kessel ze huelen a sech iwwert de Summer ze retten, sou den ADR-Deputéierten. Et hätt een z.B. keng Äntwerte kritt op Froe wéi:

- fannt dir et normal, dass et eng Datebank gëtt, wou 2000 Leit Zougank drop hunn, wou all méiglech Informatiounen iwwer Mënsche gespäichert ginn, ouni datt déi et wëssen?

- fannt dir et normal, datt do Informatioune sinn iwwer Bierger, déi ni ugeklot gi sinn, wou d'Affär verjäärt ass, wou et ni zu enger Uklo komm ass an déi rehabilitéiert gi sinn?

- fannt dir et normal, dass do Donnéeë vu Mineuren dra sinn?

- fannt dir et normal, dass déi Daten éiweg laang gehale ginn?

AUDIO: De Roy Reding

De Roy Reding lancéiert dofir en Appell un d'Bierger, fir der Police ze schreiwen. Et géif nämlech en Droit à l'accès ginn. Dat kéint en einfache Bréif sinn oder en Email nom Schema:

À l'attention vum Responsable du traitement

Gëtt et iwwer mech Informatiounen oder Daten, déi bei Iech gespäichert sinn, Jo oder Nee?

Wa Jo, schéckt mer w.e.g. eng Kopie.

Wéi laang ginn déi Informatioune gehalen an hunn ech d'Méiglechekeet Rektifikatiounen oder Suppressiounen ze froen?

AUDIO: De Roy Reding

Dem adr-Politiker no sollt dat all Bierger interesséieren a géif et an dësem Dossier op ville Säiten e Versoe ginn.