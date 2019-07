Eng Klappjuegd ouni Hënn, villméi wéilt ee vun enger Dreifjuegd schwätzen, huet et en Dënschdeg de Muere bei der Presentatioun vun där Juegd geheescht.

Esou wierklech eens si se sech net iwwert Terminologie. De 4. an de 5. Juli ass nämlech un der belscher Grenz vu Péiteng bis erop op d'Héicht vu Sterpenich eng Klappjuegd, allerdéngs ouni Hënn, dofir mat 50 Kläpper an 100 Jeeër. Villméi wéilt een awer vun enger Dreifjuegd schwätzen, huet et en Dënschdeg de Muere bei der Presentatioun vun där Juegd geheescht.

Ëm dës Zäit ginn därer jo an der Reegel net ofgehalen, well elo de Bësch zougewuess ass, an déi nach kleng Déieren ufänke sech vun der Plaz ze beweegen. Ma et wier eng néideg Mesure fir d'Zone blanche "Wëllschwäinfräi" ze kréien, esou de Landwirtschaftsminister Romain Schneider.

Zesumme mat der Naturverwaltung, der Veterinärsinspektioun an de Jeeër gëtt dës Juegd fir d'afrikanesch Schwéngspescht vu Lëtzebuerg ewech ze halen, organiséiert, déi vu Mueres 9 bis Mëttes 14 Auer dauert. Dee Moment sollen och keng Leit an de Bëscher an der Géigend ënnerwee sinn.

Am Rapport vun engem Expert stoung jo schonn, datt virum Summer Mesure misste geholl ginn, fir d'Zone Blanche fräi vu Wëllschwäin ze maachen. Dat och well et zwee Piquen am Joer vun der Krankheet ginn. Dat ass emol am Wanter, an eben elo am August-September, wann déi jonk Déieren ufänken sech hin an hir ze beweegen.

Fir eben net ze vill Onrou an de Bësch ze bréngen, kommen och keng Hënn an den Asaz. Den Dag virun der Juegd gëtt d'Regioun mat enger Dron ofgeflunn, fir Populatioune vu Wëllschwäin ze lokaliséieren. Well d'Dronen awer och net duerch dat dicht Laf gesäit, geet et vill méi hei drëms fir Gruppe vu Wëllschwäin an Hecken oder op oppene Plazen ze lokaliséieren.

Den nächsten Dënschden, da wann d'Analyse gemaach goufen, ob ënnert de geschossene Wëllschwäin och krank Déieren drënner sinn, presentéiert de Landwirtschaftsministère mat de concernéierten Acteuren d'Resultater. An enger zweeter Phase sollen da Falen opgestallt ginn, fir déi restlech Wëllschwäin an der Zone blanche ze fänken. Déi ginn dann erschoss an op d’Krankheet getest.

En Dënschdeg de Mueren huet et um Point Presse dann och geheescht, datt een de Moment am gaange wier alles ze preparéieren, fir den Zonk, deen elo schonns steet weider a Richtung Norden auszebauen. Et wëll een nämlech preparéiert sinn, am Fall wou ee Kadaver mat der afrikanescher Schwéngspescht detektéiert gëtt.