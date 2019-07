Et gouf eng Enquête géint 5 Beamte vun der Lëtzebuerger Police lancéiert. Dat huet de Parquet an engem Communiqué matgedeelt.

Si hu sech missen um Donneschdeg de Mëtteg beim Untersuchungsriichter presentéieren. 1 vun deene 5 Beamte gouf no den Interrogatoiren an Untersuchungshaft gesat. Déi aner 4 sinn nach ënner „contrôle judiciaire“.

D'Faiten, déi hinne reprochéiert ginn, ginn zeréck op de 16. Februar dëst Joer. Do waren d'Beamten ee staark alkoholiséierte Mann an e Café sichen, deen do Cliente belästegt huet.

De Mann gouf mat op de Büro geholl, seng Donnéeë goufen enregistréiert an hie gouf an d'Ausniichterungszell placéiert. Iergendwa wärend dem Prozess, wär de Mann maltraitéiert a blesséiert ginn, sou steet et am Schreiwes. Direkt wéi de Parquet iwwer d'Faiten informéiert gouf, huet d'Inspection Générale vun der Police d'Enquête opgeholl.

D'Beamte goufen, wei gesot, virun den Untersuchungsriichter gefouert.

De Parquet erënnert an dësem Kontext drun, dass d'Presomption d'innocence gëllt, bis bewisen ass, dass wierklech eng Schold besteet.

Schreiwes vum Parquet

Actualisation du communiqué du parquet de Luxembourg en relation avec une instruction judiciaire ouverte contre cinq membres de la Police grand-ducale

(04.07.2019)

Mercredi, le 3 juillet 2019, l’Inspection Générale de la Police, sur mandat du juge d’instruction de Luxembourg, a effectué une perquisition auprès de cinq membres de la Police grand-ducale. Les cinq policiers se sont vu notifier des mandats d’amener.

Les faits à la base de l’affaire remontent au 16 février 2019. Un individu fortement alcoolisé avait, selon toute apparence, importuné les clients d’un café. L’individu avait été interpellé et placé en cellule de dégrisement. Il semblerait que, suite à son interpellation et à l’occasion de l’accomplissement des devoirs d’usage préalables à son placement en cellule de dégrisement, cette personne ait été maltraitée et blessée. Dès que le parquet a été informé des faits, il a confié l’enquête à l’Inspection Générale de la Police et, suite aux premiers éléments de l’enquête, une instruction judiciaire a été ouverte.

Les agents en question ont été déférés aujourd’hui devant le juge d’instruction. A l’issue des interrogatoires, ce dernier a délivré un mandat de dépôt contre un des agents, c'est-à-dire qu'il est placé en détention préventive, tandis que les autres sont placés sous contrôle judiciaire.

Le parquet tient à rappeler qu’en vertu du principe de la présomption d'innocence toute personne, qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée.

