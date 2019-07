D'Rue Alphonse Weicker ass fir den Ament gespaart. Wéi d'Police matdeelt, soll een dës Plaz evitéieren.

Géint 9.20 Auer e Freideg de Moie koum et zu engem Accident tëscht dem Tram an engem Bus um Kierchbierg. De Bus gouf op den Trottoire geschleidert, huet dobäi e Moto dee geparkt war ze pake kritt an huet dunn och nach e Bam an e Schëld matgerappt. Dobäi ass den Tram aus de Gleiser gesprongen.

VIDEO: Interview Myriam Meyer, Directeur regional adjointe aus der Stad, mat Explikatiounen.

Am Moment gëtt vun den Autoritéiten kontrolléiert, op d'Luuchten op der Plaz richteg funktionéiert hunn. Vir den Ament funktionéieren d'Luuchte guer net.

Méi genee krute sech an der Rue Alphonse Weicker op der Héicht vun der Avenue John F Kennedy an der Rue Jean Monnet e Bus an en Tram ze paken.

5 Persoune goufen dobäi blesséiert, dorënner d'Chauffeure vum Tram a vum Bus. 1 Persoun vun de 5 Blesséierten huet méi uerg Verletzungen dovunner gedroen. Si souz ganz vir am Tram an ass wéinst dem staarke Bremsen no vir gefall.

Wéi et awer heescht, soll keng Persoun a Liewensgefor schwiewen. Am Tram souzen eisen Informatioune no tëscht 30 a 50 Passagéier, am Bus souz niewent dem Chauffeur just 1 Passagéier. Keng Persoun déi sech an der Géigend vum Accident opgehalen huet, gouf blesséiert.

Den Ament zirkuléiert den Tram vun hannert der Plaz vum Accident, also der Nationalbibliothéik bis op d'Stäreplaz. Tëscht dem Arrêt "Foire" an der Nationalbibliothéik fiert am Moment a Shuttle-Bus. No engem Etat des lieux op der Plaz vun de Leit vu Luxtram, gëtt den Tram och nees mat engem Kran op d'Schinne gesat.

Et gëtt elo gekuckt fir de Bus ofzeschleefen. Dofir gëtt de Sécherheetsperimeter ronderëm den Accident vergréissert. Donieft muss och e spezielle Kran op d’Plaz kommen, fir de viischten Deel vum Tram erëm op d’Schinnen ze setzen. Well deen duerno net selwer kann fueren, gëtt e vun enger anerer Maschinn an den Depot vu Luxtram gezunn. Dat huet Luxtram erkläert.

Accident tëscht Bus an Tram um Kierchbierg (19.7.19)

Op der Plaz sinn 3 Ambulanzen, 1 Samu, en Equipage vun 25 Leit, 1 Tankwon an 2 Rüstween. Bis 3 Auer soll d'Strooss, an där d'Accident geschitt ass, gespaart sinn.

Geschwë méi hei op RTL.lu.!