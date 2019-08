Am 4. Deel vun eiser Serie Konsumenterechter gi mir op den Online-Handel aus China an - dëse bréngt nämlech eng Rëtsch Problemer mat sech.

D’Nodeeler, mä awer och d’Avantagen, déi d'Leit dozou bréngen, a China anzekafen, goufen op enger Konferenz iwwer Verbraucherrecht vum europäesche Verbraucherzentrum ugeschwat.

AUDIO: Serie Konsumenterechter (4) / Reportage Nadine Kremer

De bekanntste chineseschen Online-Handel ass Alibaba. De Ingenieur Rainer Will aus Éisträich analyséiert:

Was spricht für den Konsumenten eigentlich dafür, dass man einkauft in China? Der günstige Preis, die große Produktvielfalt und die exotischen Produkte. Wir haben auch die Nachteile befragt und die waren Qualitätsmängel, Schwierigkeiten bei Retouren, aber auch lange Lieferzeiten.

Dem Rainer Will ass opgefall, datt eng Verzerrung vum Wettbewerb am Verglach mat europäeschen Entreprisë virläit, indem es zu Anpreisungen kommt von gesetzlich zugestandenen Verbraucherrechten, die aber als vermeindliche Besonderheit angeworben werden.

Esou mécht Alibaba domat Reklamm, datt ee seng Suen zeréckkritt, wann d'Liwwerzäit ze laang ass. Et dierf een de Produit och ouni Ursaach zeréckschécken, wann en net de Wënsch entsprécht - dat dierf een awer souwisou. Net nëmme bei hinnen. En plus kritiséiert den Ingenieur Rainer Will ee bestëmmten Zousaz, deen ee beim Kaf dobäi buche kann:

Wenn man als Aufpreis eine Garantie, dass es überhaupt echt ist dazubuchen kann, ist es eigentlich ein Eingeständnis, dass es sich vielfach um falsche Produkte handelt.

De Rainer Will kritiséiert och, datt Alibaba d'Zoll- an d'TVA-Käschten ëmgeet. Dës si bei Bestellungen ënner 22 Euro net fälleg. 97% vun de Päck, déi an Éisträich geschéckt ginn, falen ënnert dës Grenz. Esou féiert de Will aus:

Wir haben uns einmal zum Beispill einen Schuh angesehen und den haben wir uns persönlich gekauft. Wir haben 30, 78 Euro gezahlt. Als wir aber dann die Deklarationspapiere erhalten haben, war ein toller Wert von 18 ausgewiesen. Wir haben das Hundertfach getestet mit allen möglichen Dingen und es war in jedem Fall so, dass es anders deklariert war.

De Problem bei Online-Handel baussent den europäesche Grenze wier ënner anerem, datt net kloer ass, ob si sech un hiert oder un europäescht Recht hale mussen. Fir Fäll wei déi genannten ze evitéieren, ass d'europäesch Kommissioun am Gaangen do Reegelungen auszeschaffen.