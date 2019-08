RTL-Informatiounen no ersetzt de Chris Mathieu de Fabien Grasser um Poste vum Chefredakter bei der franséischsproocheger Dageszeitung "Le Quotidien".

De Quotidien kritt en neien Chef-Redakter.

Déi franséischsprooch Dageszeitung vum Grupp Editpress wäert eisen Informatiounen no, an Zukunft vum Chris Mathieu geleet ginn. Dee war bis Enn 2017 och scho Responsabel vum L’essentiel Online, an ass vun do bei d’CSV-Fraktioun gewiesselt.

Hien iwwerhëlt deemno de Posten vum Fabien Grasser.

De Quotidien gëtt an der Moyenne vun engen 30.600 Leit den Dag gelies.