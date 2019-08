D'Bäerbelekierch zu Zowaasch, déi zënter dem 1. Abrëll zejoert der Déifferdenger Gemeng gehéiert, gëtt den Ament fir ronn 2 Milliounen Euro renovéiert.

Et ass iwwregens déi éischt Kierch, déi hei zu Lëtzebuerg entweit gouf an si ass zënter zwee Joer och national geschützt.

AUDIO: Serie Patrimoine (4): Bärbelkierch zu Lasauvage

D'Bäerbelekierch ass ganz aus Material gebaut, dat vun Zowaasch kënnt.

0En Deel vun de Steng ass aus engem Héichuewen, deen 1881 demontéiert gouf, d'Holz kënnt aus de Bëscher aus der Ëmgéigend. D'Fënsteren, déi dra sinn si souguer nach déi original vun 1893.

Et muss awer elo un der Kierch geschafft ginn. Virun allem muss se stabiliséiert ginn. Se steet nämlech op engem ale Schlakentipp a kritt mat der Zäit Rëss an deforméiert sech. Fir déi Responsabel vun der Gemeng ass awer kloer, datt een dës Kierch net hirem Schicksal wollt iwwerloossen.

Den éischte Schäffen, den Tom Ulveling: "Et ass Patrimoine culturel an dat däerf een net verfale loossen. Dat muss ee senge Kanner a Kandskanner weider ginn. Et ass en immens schéinen Objet, dee flott ass an deen och immens an dat duerf hei passt. En Duerf ouni Kierch, dat ass keen Duerf méi. Ech menge schonn eleng do, si mer deene schëlleg, déi eis dat deemools geschenkt hunn, fir dat esou z'ënnerhalen, datt dat bleift wéi dat deemools war."



Bei Sites et monuments gëtt et den Ament eng Persoun, déi sech ëm de reliéise Patrimoine këmmert... et ass d'Elisabeth Koltz, déi eis am Interview erzielt, datt déi wichtegst Phase vun der Conservatioun a Renovatioun den Ament am Gaang ass: déi vun den Etüden.

An enger éischter Phase gouf zum Beispill d'Struktur vum Steen an d'Deformatioun vum Gebai analyséiert. An enger zweeter Etappe beschäftege sech d'Experte mat deem Banneschte vun der Kierch.



"Zum Beispill hei hu mer elo grad e Sondage vum Buedem gemaach. De Buedem ass net original, en ass an de 60er Jore geluecht ginn. Fir ze kucken ob mer nach iwwerhaapt Reschter vum originale Buedem hätten, ginn Etüde gemaach vun de Wandmolereien, well wann der kuckt ass alles hei wäiss a wéi ee vläicht weess, eng neogotesch Kierch war immens faarweg, et waren iwwerall Wandmolereien an et huet alles gepasst. Vun de Fënsteren, iwwer d'Wandmolereie bis zum Buedem. Dat war e Gesamtkonzept."

Wéi laang d'Aarbechten an der Kierch daueren ass schwéier ze soen, ma dat kënnen awer bis zu zwee Joer sinn. Well se entweit ass, ginn dono keng Mass méi dra gehalen. D'Gemeng ka sech awer virstellen se fir net reliéis Zeremonien ze notzen, fir Ausstellungen, fir Concerten oder och nach fir Konferenzen.

E Beispill also vu gebautem Patrimoine, deen net esou séier verschwënnt.

Um Kierfecht zu Zowaasch stinn elo nach Zeie vun engem immaterielle Patrimoine, deen een awer wéi et schéngt net erhale kritt. Rieds geet vun deenen ale Kräizer an dem Beruff vum Kräizermécher. Eent vun enger Rei Handwierker, dat verluer geet an domadder och e Stéck liewege Patrimoine. De Sculpteur Tom Flick:

"Ech menge mir sinn um Wee, datt et verschwënnt an datt mer zu engem bestëmmten Zäitpunkt fir Patrimoine ze retten, ganz wäit mussen an d'Ausland siche goen. Fir Leit ze fannen, déi dat nach kënne schaffen, restauréieren, renovéieren oder nomaachen, wat mir géinge brauchen."

Haut fënnt een um Kierfecht éischter Granit - an awer wier et nach méiglech esou e Kräiz ze kréien, wéi de Steemetzer se fréier mam Hummer a mam Meessel op der Hand gemaach huet. Dat géif dann allerdéngs an engem Moule geformt ginn.