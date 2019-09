Am Alter fit a gesond bleiwen an ausserdeem sozial Kontakter fleegen, esou d’Ziler vum nationale Sportsdag, organiséiert an der Sportshal zu Ettelbréck.

Am Alter fit a gesond bleiwen an ausserdeem sozial Kontakter fleegen, esou d’Ziler vum nationale Sportsdag, organiséiert an der Sportshal zu Ettelbréck.