De Moien ass fir ronn 57.000 Kanner Rentrée an der Grondschoul. Dat selwecht gëllt fir iwwer 6.300 Enseignanten a Chargéeën.

En Dënschdeg ass den éischte Schouldag fir d'7ièmes-Schüler an e Mëttwoch ass dann och fir all déi aner Lycéesschüler d'Summervakanz definitiv eriwwer. Dëst Schouljoer sinn iwwer 48.000 Schüler an de Lycéeën hei am Land ageschriwwen.

Am ganze ginn et fir d'Schouljoer 2019/2020 iwwer 149.000 Schüler zu Lëtzebuerg, dovu sinn 28.000 Persounen, déi an der Erwuessenebildung ageschriwwe sinn a ronn 16.000 am Institut nationales des langues.

Schoulrentrée: Fir bal 150'000 Schüler geet den Eescht vum Liewen nees un

Verstäerkt Kontrolle vun der Police



Fir d'Rentrée ass vun dësem Méindeg un d'Police méi verstäerkt ronderëm d'Schoulen am Asaz. Wéi et an engem Communiqué geheescht huet, géif een den Enseignanten an den Elteren zur Dispositioun stoen. D'Beamte maachen awer och verstäert Kontrollen, ob d'Chauffeuren de Sécherheetsgurt unhunn, sech richteg stationéieren, oder awer den Handy hannert dem Steierrad benotzen.

© Police

Wéi et heescht, wier dëst Verhalen net nëmme geféierlech fir de Chauffeur selwer, mä och fir d'Kanner um Schoulwee. Et ginn och Vitesskontrollen an der Ëmgéigend vun de Schoulen duerchgefouert. D'Police mécht an hirem Schreiwes een Appell un d'Automobilisten am Stroosseverkéier op d'Kanner opzepassen, besonnesch bei engem Zebrasträif, op de Busarrêten a virun de Schoulen. Si rappelléiert, dass Kanner d'Vitesse vun engem Auto net kënnen aschätzen, da selwecht gëllt fir geféierlech Situatiounen.

Schoulrentrée: Police ass verstäerkt ronderëm d'Schoulen am Asaz