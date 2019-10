Déi Gréng, déi noréckelen, sinn absolut keng Noutléisung, mä d'Idealbesetzung, seet d'Parteispëtzt.

Wat geschitt elo mam Roberto Traversini? Dat war eng vun de sëlleche Froen um Mëttwoch de Moien op engem Point Presse vun de gréngen. De fréieren Déifferdenger Buergermeeschter huet jo d’lescht Woch als Gemengepapp demissionéiert, an e Mëttwoch de Mueren dunn och als Deputéierten.

© Sam Bouchon / RTL Télé Lëtzebuerg

Elo wier den Här Traversini eng Privatpersoun fir d’Partei, esou de Parteipresident Christian Kmiotek. Ob de Roberto Traversini an d’Fraktioun schaffe géif goen, mat sengen 56 Joer, dorobber wollt d’Parteispëtzt keng Äntwerte ginn.

D’Successioun vum Roberto Traversini iwwerhëlt d’Semiray Ahmedova (Wéi RTL um Mëttwoch de Moie scho gemellt hat). Si huet 38 Joer, huet Architektur a Landesplanung studéiert, an huet ënnert anerem bei My Energy geschafft, ier si elo bei de Ministère vum Amenagement du Territoire schaffe goung. Si kéint d’nächst Woch als Deputéierten vereedegt ginn, an dann och d’Presidentschaft vun der Logementskommissioun iwwerhuelen, huet et um Mëttwoch de Muere geheescht.

D'Semiray Ahmedova

© Sam Bouchon / RTL Télé Lëtzebuerg

Déi war bis elo an den Hänn vum gréngen Deputéierten Henri Kox. Dee soll elo Logementsminister ginn. Dat huet den Exekutivcomité vun de Gréngen en Dënschdeg den Owend decidéiert. D’Decisioun vun deem Comité soll dem Kongress en Donneschdeg ënnerbreet ginn, deen den Henri Kox op dee Posten da wiele soll. Hie wier frou dee Posten, sollt en approuvéiert ginn, z’iwwerhuelen. Schonn als Gemengepapp hätt hie mam Logement ze dinn gehat. Hie wier an den Dossieren dran, a kéint an der Suite vun der Sam Tanson weiderschaffen, déi gëtt jo Justizministesch, nodeems de Félix Braz gesondheetlech Problemer huet. Den Henri Kox soll och dem Verdeedegungs- a Policeminister François Bausch ënnert d’Ärem gräifen.

© Sam Bouchon / RTL Télé Lëtzebuerg

D’Josée Lorsché, déi Fraktiounscheffin bei de Gréngen ass, huet op ee Ministeschposten verzicht. Dofir géifen et zwee Grënn ginn, esou d’Josée Lorsché. Zum engen, well mam Henri Kox ee Mann d’Rudder am Logement géif iwwerhuelen, deen Anung hätt, a si weider Fraktiounscheffin wéilt bleiwen. Dat wier zwar keen esou ee spektakulären Job, ma si wéilt do weider schaffen, an d’Chantiere weider begleeden. Zum aneren wollt si hire Posten an der Gemeng Beetebuerg als Schäffen net opginn, well si hei besonensch am Schoulberäich aktiv wier, a si hätt kee wëllen enttäuschen.

Successeur vum Henri Kox als Deputéierten gëtt d’Chantal Gary vu Gréiwemaacher. Si huet sech an hirem Studium mat der Landwirtschaft a nohalteger Regionalentwécklung beschäftegt. Si ass geléiert Geographin, Hobbywënzerin a schafft beim Verkéiersbond zanter engem Joer.

D'Chantal Gary

© Sam Bouchon / RTL Télé Lëtzebuerg

