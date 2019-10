Den ADR-Deputéierte Gaston Gibéryen huet déi Iddi en Donneschdeg de Moie virun der Press lancéiert.

D’Land wier no 5 Joer Blo-Rout-Gréng-Regierung an der Sakgaass gelant, ëmmer méi Leit géingen an d’Ausland liewe goen, de Wuesstem géing net bei jidderengem ukommen.

Fir de Wuesstem ze bremsen, misst een "bereet sinn, ze verzichten", sou de Gaston Gibéryen. Duerch d'Fiskalitéit kéint ee steieren, wéi eng Betriber sech am Land implantéieren.

Ze mengen d’Land wier op Wuesstem ugewisen, fir seng Pensiounen ze finanzéieren, wier falsch, sou d’ADR, well déi Beschäftegt vun haut d’Rentner vu muer sinn. A well aktuell eng Pensioun 2,5 Aktiver brauch, wier een an engem Schnéiball-System.