Wéi schonn déi lescht 11 Joer goufen och e Freideg d'FNR Awards vum Fonds National de la Recherche verdeelt. Dës Woch stelle mir Iech d'Gewënner vir.

6 Projete goufe vun enger Jury zeréckbehalen. D'Laureate weisen, wéi international an diversifizéiert d'Fuerschung hei am Land ass.

Deel 1: "Energie ass ëmmer an iwwerall"

2018 huet de Riccardo Rao seng Dokteraarbecht an der Physik op der Universitéit zu Lëtzebuerg verfaasst. Den haut 30 Joer alen Italiener ass der Fro nogaangen, wéi lieweg Organismen Energien ëmwandelen. De Physiker mécht Grondlagefuerschung. Zil ass et, Phänomener ze verstoen a net onbedéngt direkt konkret Applikatiounen ze entwéckelen. An der Dokteraarbecht, déi vum FNR ausgezeechent gouf, geet et ëm de Phänomen vun Energie-Transfusiounen a biologesche Systemer.

FNR Awards Deel 1 / Reportage Pierre Weimerskirch (28.10.19)

Riccardo Rao: "Mir iessen eppes, eigentlech fir ze liewen. D'Energie, déi mir vum Iesse kréien, kënne mir zum Beispill a Beweegung ëmwandelen. Ouni dës Ëmwandlunge vun Energie wier Liewen net méiglech."

De Fuerscher huet dës Fro mathematesch opgeschlësselt. Wann een dëst besser versteet, versteet een och d'Liewe besser.