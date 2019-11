Am Duerchschnëtt goufen am Zäitraum tëscht 2015 an 2017 pro Joer 328 Autoen (gekuckt op 100.000 Gefierer) am Grand-Duché geklaut.

D'Police an der EU huet en Duerchschnëtt vun 697.000 geklauten Autoen pro Joer ze verzeechnen, dat an der Period 2015-2017, wat eng Reduktioun vun 29% am Verglach zu der Period 2008-2010 duerstellt.

© Eurostat (crim_off_cat)

Am Duerchschnëtt leien d'Zuelen tëscht 2015 an 2017 mat Ofstand am héchsten zu Lëtzebuerg, dat mat 328 geklauten Autoen op 100.000 Gefierer. (Source Police Lëtzebuerg: am ganzen 1.903 Autoen am Joer 2016 an 2.424 Autoen am Joer 2017)

Domadder läit de Grand-Duché wäit fir an dëser Statistik. Op der 2. Plaz kënnt iwwregens Griicheland mat 269 geklauten Autoen, dono Italien (257), Schweden (256) a Frankräich (247). Op de leschte Plaze leie Liechtenstein (16), Rumänien (15) an Dänemark (4).

Iwwregens huet RTL bei der Police nogefrot, fir dës Zuelen confirméiert ze kréien. Hei ass ze bemierken, dass d'Police vun Eurostat souguer nach e Stécken méi niddreg sinn, wéi déi offiziell Zuelen vun der Police.