Aktuell hätt een nach méi Froen wéi Äntwerten, heescht et vum Parquet. D'Enquête misst elo weisen, wat genau passéiert ass.

Wéi ass et méiglech, datt e klengt Kand op engem Wantermaart vun enger Äisskulptur erschloe gëtt a stierft?

Dat ass eng Fro, déi engem den Dag nom trageschen Ongléck net aus dem Kapp geet a mat där sech elo d'Justiz an verschidden Experte musse beschäftegen.

De Parquet enquêtéiert elo mol wéinst onfräiwëllegem Doudschlag géint Inconnu.

Déi Enquête soll feststellen, wat genee geschitt ass, ënnert wéi engen Ëmstänn de Bouf vun 2 Joer ëm d'Liewe koum an ob an a wéi wäit et Responsabilitéite ginn, ënnersträicht den Henri Eippers, de Porte Parole vun der Justiz:

"Scho gëschter Owend sinn 'sur place' all méiglech Spuere geséchert ginn, déi konnte geséchert ginn. Notamment déi Äisbléck, déi Skulptur, déi ausernee gebrach ginn ass, déi gëtt gekillt a konservéiert en vue vun enger méiglecher Expertise, fir eng Kéier kënnen nozevollzéien, wéi dat do konnt geschéien."



Dann Ament ginn et nach méi Froen wéi Äntwerten.

Am Prinzip, seet den Henri Eippers, ass et den Organisateur, dee fir d'Sécherheet responsabel ass.

D'Skulpture goufe vun franséischen Artisten am Optrag vum Luxembourg City Tourist Office gemaach.



"Elo stelle sech natierlech (Froen), an dat muss alles iwwerpréift ginn. Wéi ass dat ofgelaf? War eng Surveillance do? War keng Surveillance do? Sinn déi Skulpturen ofgeholl ginn?

Alles dat si Froen, déi musse gestallt an opgekläert ginn. Wat ass passéiert a wéi ass et iwwerhaapt dozou komm? Ech mengen, d'Skulptur war jo och esou amenagéiert, datt ee sech konnt dropsetzen, fir Fotoen ze maachen, wann ech dat richteg verstanen hunn. Alles dat muss elo am Detail gekuckt ginn."

Am Ausland sinn op verschiddene Chrëscht- respektiv Wantermäert extra Kameraen installéiert ginn, zum Beispill zu Stroossbuerg. Ob hei elo op eventuell Kameramaterial kann zeréckgegraff ginn, dat bleift ofzewaarden.

"Et sinn eenzel Kameraen, déi souwisou do hänken, déi autoriséiert sinn. Ech weess net, a wéi wäit och nach elo am Kader vum Wantermaart oder vum Chrëschtmaart nach weider Kameraen opgehaange gi sinn."

Och de Parquet appelléiert nach emol u Leit, déi eppes gesinn hunn, sech um 113 ze mellen.