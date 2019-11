Déi aktuell Verfassung gëtt an Etappen reforméiert. Dat ass d’Resultat, op dat sech déi zoustänneg Chamberkommissioun en Dënschdeg de Mëtteg gëeenegt huet.

Et solle just punktuell Adaptatiounen vun der aktueller Constitutioun gemaach ginn, dat well een esou d’Aarbecht aus de leschte 15 Joer ofschléisse kéint, an eventuell Knackpunkten net riskéieren, eng Reform vu Grond op ze blockéieren, gëtt den Alex Bodry zitéiert.

Am Laf vun enger Partie informelle Reunioune mat Vertrieder vun DP, LSAP, De Gréngen an der CSV, hätt de President vun der Chamberkommisisoun gemierkt dass dëst de beschte Wee wier.

De grouss annoncéierte Referendum iwwert d’Verfassungsreform ass domadder elo net méi néideg. Den Alex Bodry huet awer net ausgeschloss, dass an Zukunft Volleksbefrounge gemaach kéinte ginn, fir all Revisioun vun engem Kapitel, oder engem wichtege Punkt an der Verfassung.

Alex Bodry: Dat ass d'Resultat vun deem Blockage vun der Situatioun, wéi mer se am Summer virfonnt hunn duerch déi Positioun, déi d'CSV ageholl huet. Ech hat an der Tëschenzäit eng Rei vu Gespréicher mat Vertrieder vun deenen 3 anere Parteien, déi dee Projet vun der Verfassung gedroen hunn, bis elo. A mir sinn elo no puer Diskussiounsronnen zur Konklusioun komm, dass et dat Bescht wier, [...], wa mer wëllen hunn, dass mer eng modern nei Verfassung zu Lëtzebuerg kréien, a relativ kuerzen Zäitofstänn, dass dat Bescht ass, dass mer net un enger neier Verfassung weiderschaffen, mä dass mer déi aktuell Verfassung op wesentleche Punkte wäerten ëmänneren. Mir hunn eng éischt Lëscht gemaach vu ronn 30 Punkten, wou mer eis Constitutioun géife revidéieren. Dat wär déi gréisste Revisioun vun der Verfassung an eiser Geschicht vun deene leschten 150 Joer.

D'Prozedur vun deenen elo mol 30 Punkten, déi deemno zeréckbehal goufen, leeft iwwregens normal, sou dass fir d'éischt an der Kommissioun driwwer ofgestëmmt wäert ginn, a se dann an der Plénière eng Zwee-Drëttel-Majoritéit brauchen.

26 November 2019

«UNE RÉVISION PLUTÔT QU’UNE NOUVELLE CONSTITUTION»

« Une révision substantielle de la Constitution actuelle plutôt qu’une nouvelle Constitution », voici le résultat des différentes réunions informelles dans le « dossier Constitution ». Le Président de la commission parlementaire Alex Bodry avait organisé des réunions informelles avec les représentants des quatre groupes politiques (CSV, DP, LSAP, déi gréng) pour discuter des prochaines étapes dans le dossier Constitution.

Le résultat de ces réunions informelles: réviser certains points du texte actuel de la Constitution, mais séparer ces travaux des discussions autour d’une éventuelle réforme du système électoral, du cumul des mandats ou encore du statut des députés. Alex Bodry a précisé que ces discussions seront menées parallèlement aux travaux en vue d’une révision de certains chapitres de la Constitution actuelle. Selon le Président de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle, ce « découpage » est nécessaire pour arriver à bout des travaux et de ne pas effacer le travail effectué ces derniers 15 ans. Au cours de ces réunions informelles, Alex Bodry a constaté qu’il y a une préoccupation commune : doter le Grand-Duché d’une Constitution moderne.

Certaines divergences persistent

A l’issue de ces réunions informelles, Alex Bodry a constaté qu’il existe néanmoins des divergences dans la proposition de texte des députés de juin 2018. Les représentants de la sensibilité politique déi Lénk et de l’ADR (qui n'ont pas participé à ces réunions informelles) ont voulu savoir quels sont les points où l’opinion des grands partis est divergente. Ce sujet sera discuté au cours d’une prochaine réunion fixée le vendredi 6 décembre. Alex Bodry a précisé que dans « une grande partie des points les quatre partis politiques partagent le même avis ». Il s’agit notamment des questions liées aux chapitres « droits fondamentaux » ou encore « Justice ». Le Président de la Commission a encore confirmé que les idées proposées par les citoyens dans le cadre des différentes auditions publiques ne seront pas écartées (par exemple : renforcer les droits des enfants et des animaux). Finalement, Alex Bodry n’a a pas écarté l’idée que des nouvelles propositions pourront être prises en compte au cours des futurs travaux. Selon Alex Bordy, le but serait celui de commencer à réviser ponctuellement les différents points où il y a un consensus politique et une « certaine urgence ».

Un référendum ou plusieurs « mini-referendum »?

Qu’en est-il du référendum ? Voici une autre question posée par le représentant de la sensibilité politique déi Lénk. Alex Bodry n’a pas écarté l’idée d’un référendum. Il a également soulevé l'idée d’organiser un référendum pour chaque révision d’un point (ou chapitre) spécifique. Selon Alex Bodry, il existe plusieurs possibilités et il faudra décider « au cas par cas ».

Pour rappel, les députés avaient décidé de remplacer le deuxième vote constitutionnel par un référendum. Une majorité qualifiée de deux tiers des 60 députés est nécessaire lors d'un vote à la Chambre pour tout changement de la Constitution.

Les travaux parlementaires

Depuis 2005, les députés travaillent sur une refonte totale de la Constitution actuelle . L’objectif est d’adapter la loi fondamentale du Luxembourg, initialement rédigée en 1868, aux besoins d’une démocratie moderne. Ces réflexions ont été menées au sein de la Commission de la Révision constitutionnelle ( 6030 ).

Quatre députés – un représentant de chaque groupe politique - chapeautent les travaux en tant que co-rapporteurs : Alex Bodry (LSAP), Simone Beissel (DP), Charles Margue (déi gréng) et Léon Gloden (CSV).

En juin 2018, les députés avaient adopté un rapport qui marquait un point final aux réflexions en vue d’une nouvelle Constitution. Ce rapport était le fruit d’un accord politique d'une large majorité des députés et marquait en principe le fin des travaux. Or au début de l’été 2019, il y a eu un virement au sein du groupe politique CSV. De manière générale, les positions au sein des fractions, groupe technique et sensibilité politique au sujet des formes que doit prendre l’information et l’interaction avec les citoyens en vue d’un referendum sur une nouvelle constitution sont divergentes. En effet, au début de l’été, les membres de la commission parlementaire concernée avaient décidé de suspendre la campagne d’information et de consultation sur la future Constitution initialement prévue à l’automne.